Экономика 24.08.2022 12:38 Новости компаний
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24.08.2022 12:38 Новости компаний
ВТБ реализовал функцию автоматического формирования чека об оплате в рамках сервиса расчетов с самозанятыми. Благодаря ей в мобильном банке для бизнеса ВТБ Бизнес Lite заказчик гарантированно получает чек, подтверждающий расходы на оплату услуг самозанятого.
После получения оплаты за свои услуги исполнителю не нужно вручную регистрировать полученный доход в приложении «Мой налог». Чек автоматически передается заказчику, который может его скачать и сохранить для дальнейшего использования в качестве подтверждения расходов. Если самозанятый является клиентом ВТБ, то информацию по своим чекам он сможет видеть в личном кабинете в мобильном приложении ВТБ Онлайн.
- Мы работаем над тем, чтобы сервис расчетов с самозанятыми становился удобнее как для заказчика, так и исполнителя. Теперь процесс формирования и передачи чека полностью автоматизирован. Это сэкономит время обеих сторон, а также упростит предпринимателям работу с налоговой отчетностью, − комментирует Спартак Солонин, руководитель департамента корпоративного цифрового бизнеса, старший вице-президент ВТБ.
Сервис расчетов с самозанятыми в мобильном приложении ВТБ Бизнес Lite обеспечивает быстрые и безопасные выплаты исполнителям, работающим в этом статусе. Для перевода не нужно вводить реквизиты получателя, достаточно номера телефона. Статус исполнителя автоматически проверяется перед переводом средств.
Воспользоваться новой услугой могут все юридические лица и предприниматели, у которых есть расчетный счет в ВТБ. Сервис предоставляется бесплатно.
Подробная информация о сервисе расчетов с самозанятыми – на сайте банка.
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