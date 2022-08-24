В Волгоградской области заканчивают ремонт подъездов к школам и детсадам





В Волгоградской области продолжаются работы по ремонту дорог к школам и детским садам. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе областной администрации, в этом году дорожники обновят подъезды к восьми школам, шести детсадам, двум музыкальным школам, двум колледжам, филиалу института, а также двум интернатам.

- Объекты расположены на 16 улицах, в том числе в Волгограде на Губкина, Удмуртской, 10-й Дивизии НКВД, Ковенской, Олимпийской, Кутузовской, Моздокской, в поселке Веселая Балка, - пояснили в пресс-службе Волгоградской области. - В Волжском работы на улицах Пионерской, Московской, Циолковского, Большевистской, Чайковского, 40 лет Победы уже закончены.

На улицах областного центра ремонт объектов находится в высокой степени готовности.



