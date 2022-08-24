Волгоградцам назвали телефон для жалоб на змей и собак









Единая дежурно-диспетчерская служба становится универсальным центром приема звонков горожан в сложной ситуации. Как сообщили ИА «Высота 102», перечень вопросов, с которыми горожане могут обращаться на горячую линию 95-95-81 для оказания помощи, теперь расширен.





На станции ЕДДС несут дежурство несколько человек, прошедших соответствующую подготовку. По указанному номеру жители Волгограда могут обратиться в случае ДТП на дороге, пожара, падения дерева, аварии на коммунальных сетях, заторах и снежных заносах на автомагистралях, захлопнувшейся двери, за которой один остался маленький ребенок, а также, если в дом заползла змея или во дворе появилась агрессивная бездомная собака.





Оперативный дежурный передаст информацию в соответствующие службы для решения вопроса: в муниципальную службу спасения, аварийным бригадам коммунального, дорожного хозяйства, службу отлова безнадзорных животных и т.д.





Телефонная линия 95-95-81 работает круглосуточно без выходных, уточнили в мэрии.



