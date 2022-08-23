Общество

Жужжа и шагающая по волнам: тайная жизнь БК-31 на набережной Волгограда

Общество 23.08.2022 07:15
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23.08.2022 07:15


Открывшаяся в середине июля экспозиция БК-31 уже успела стать новым местом притяжения для туристов и жителей Волгограда и области. По выходным здесь всегда аншлаг. Сотни людей приходят, чтобы в буквальном смысле прикоснуться к истории. 

Стеклянный саркофаг, в котором находится бронекатер, периодически нуждается в чистке, впрочем, как и само боевое судно. 

Кто занимается «невидимой», но такой важной работой, как здесь появился робот Жужжа, и что происходит в дни генеральной уборки — в материале ИА «Высота 102». 


Лера появляется здесь минимум два раза в неделю — по понедельникам и пятницам. Она начинает влажную уборку с гранитного периметра и протирает стекла точно в человеческий рост — именно на такой высоте любопытные посетители экспозиции оставляют следы рук, а самые маленькие — даже носов. 

— Уборка внутри саркофага проходит два раза в неделю. 400 квадратных метров под куполом убирают примерно за 1,5-2 часа, — рассказала информагентству исполнительный директор Фонда социальных проектов «Наследие» Анна Журавлева. — Раз в три месяца и перед официальными мероприятиями мы проводим генеральную уборку, которая может занимать до пяти дней. Стекла моются по всей площади вручную — люди для этого забираются на специальные леса. Протирается пыль со всех экспонатов, проводится сухая и влажная уборка палубы, а также пространства около бронекатера. 


— Под куполом есть технологические отверстия, благодаря которым происходит циркуляция воздуха, иначе здесь просто была бы «парилка», — добавляет Анна Журавлева. — Раньше сюда даже залетали птицы. Совсем недавно местечко здесь облюбовала семья трясогузок (улыбается, — Прим. ред.)   

Подсветка по бокам и под потолком экспозиции в вечернее время привлекает помимо посетителей и туристов множество ночных «жителей». Мотыльки летят на свет и остаются здесь навсегда. 


— Саркофаг оборудован автоматической системой. Как только темнеет, активируется освещение и включается музыка. Проигрывается около 50 композиций неоклассики. Загораются прожекторы, бронекатер изнутри в местах пробоин подсвечивается красным. Стальное море переливается синим цветом. Со стороны кажется, что катер плывет по волнам. Выглядит фантастически. 

Обычной уборкой занимается один человек. «Генералить» приходится уже как минимум впятером. Особую сложность представляет пространство под стальным морем у БК-31. Структура элемента создает множество так называемых «мертвых» зон, куда очень тяжело добраться человеку. 


— Раньше уборка стального моря была довольно трудоемким занятием. Но у нас появился Жужжа.  — поясняет Анна. — С роботом-пылесосом процесс стал проходить быстрее и проще.  


Лера берет Жужжу и смотрит настройки. Робот тут же отзывается: «Автоматический режим уборки выбран».

«Смена локации успешно завершена» — шустрый уборщик деловито скрывается в стальном море и начинает свой нелегкий труд. Журналисты интересуются, почему именно Жужжа? 


— Мы узнали, что посетители экспозиции сняли на видео процесс уборки и назвали робота Жужжей. Мы сразу же заказали ему наклейку и через два часа все было готово. Решили, что у нас будет новый герой чистоты бронекатера, — делится Анна Журавлева. — Хотим взять еще одного робота-помощника. Жужжу приходится постоянно чистить, что сказывается на общем количестве затрачиваемого на уборку времени, а второй робот будет оставлять после себя только маленькие брусочки уже спрессованного мусора. 

Лера уточняет, что Жужжа никогда не возвращается на одно место дважды — у него есть специальная программа, которая «запоминает» площади, где он уже побывал. 


— Иногда робота приходится переставлять на другое место, когда он за что-то цепляется и буксует, — рассказывает уборщица. — А так довольно самостоятельный (смеется, — Прим. ред.).  


Жужжу скрывает стальное море, а любопытные посетители по ту сторону саркофага снова прижимаются к стеклам.   

Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102» 

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