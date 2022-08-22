Общество

В Волгограде снова откладывается ремонт путепровода на ул. Менделеева

Общество 22.08.2022 17:31
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22.08.2022 17:31



Поиск проектной организации на подготовку документов для предстоящей реконструкции многострадального путепровода на ул. Менделеева в Краснооктябрьском районе Волгограда вновь обернулся проблемами. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт госзаказов, Волгоградское УФАС заблокировало подведение итогов аукциона на основании жалобы ООО «ЮгАвтодорПроект» из Краснодара.

Из текста жалобы следует, что коммерческая компания оспорила положение технической документации, согласно которому оплата по контракту должна быть произведена двумя этапами. Причем проведение госэкспертизы проекта было включено во второй этап. Однако в краснодарской компании считают, что это противоречит приказу Минстроя РФ, согласно которому оплата по контракту предусмотрена только после получения положительного заключения экспертизы. На этом основании авторы жалобы просили не только приостановить проведение аукциона, но и обязать заказчика привести документацию в соответствии с нормами действующего законодательства. 

Пока в антимонопольном органе решения по жалобе не вынесли. Между тем, это уже вторая попытка МУ «Комдорстрой» хоть как-то приблизить долгожданный для многих автолюбителей ремонт путепровода. Так, ранее аналогичный аукцион был признан несостоявшимся из-за отсутствия заявок. 

Напомним, начальная цена контракта на подготовку проекта реконструкции путепровода составляет около 7,8 миллиона рублей. Состояние дорожного покрытия на данном путепроводе давно пришло в негодность, хотя на самой улице Менделеева асфальт хороший. Многочисленные ямы на мосту неоднократно пытались латать, но через некоторое время дыры появлялись вновь. В некоторых местах оголилась арматура. На состояние этого сооружения давно жаловались автомобилисты.

В мэрии Волгограда ранее поясняли, что для приведения в порядок путепровода на улице Менделеева нужно укрепить его отдельные  элементы по аналогии с работами, выполненными на Комсомольском и Астраханском путепроводах. Однако эти мероприятия дорогостоящие, осилить их можно в рамках национального проекта.

Длина путепровода составляет 42,93 метра. Он проходит над железной дорогой и предусматривает две полосы для движения транспорта, а также пешеходный тротуар.

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