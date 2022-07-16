Конец мучениям?: в Волгограде готовят проект ремонта многострадального путепровода









В Волгограде объявили аукцион на разработку проектной документации по реконструкции путепровода через железнодорожные пути по улице Менделеева в Краснооктябрьском районе.

Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт госзакупок, начальная стоимость проекта оценивается в 7 миллионов 863 тысячи рублей.

Организацию-проектировщика определят в результате конкурса, итоги которого подведут в конце июля. Заказчиком работ выступает МУ «Комдорстрой». Срок проектирования – до 31 декабря 2024 года.

Напомним, состояние дорожного покрытия на данном путепроводе давно пришло в негодность, хотя на самой улице Менделеева асфальт хороший. Многочисленные ямы на мосту неоднократно пытались латать, но через некоторое время дыры появлялись вновь. В некоторых местах оголилась арматура. На состояние этого сооружения давно жаловались автомобилисты.

В мэрии Волгограда ранее поясняли, что для приведения в порядок путепровода на улице Менделеева нужно укрепить его отдельные элементы по аналогии с работами, выполненными на Комсомольском и Астраханском путепроводах. Однако эти мероприятия дорогостоящие, осилить их можно в рамках национального проекта.

Длина путепровода 42,93 метра. Он проходит над железной дорогой и предусматривает две полосы для движения транспорта, а также пешеходный тротуар.

Фото из архива ИА «Высота 102»

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