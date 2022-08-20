Совсем скоро в школах Волгоградской области начнется новый учебный год. Как выбрать школьникам рюкзак и обувь, чтобы в буквальном смысле потом не было мучительно больно?

Подробности — в материале ИА «Высота 102».





Заведующий отделением травматологии и ортопедии Волгоградской областной детской клинической больницы Евгений Смаглюк считает, что не обязательно искать на этикетке школьного рюкзака слово «ортопедический», чтобы не испортить осанку подростку в любом возрасте, а достаточно учитывать общие принципы.

— Первое, на что необходимо обратить внимание — наличие жесткой спинки, ведь именно этот элемент обеспечивает правильную осанку и исключает риск деформации изделия, — отмечает кандидат медицинских наук. — Второе — это наличие на спинке изделия специальных отверстий или борозд для вентиляции. В самом низу спинки также может располагаться небольшой валик.

По словам врача травматолога-ортопеда высшей квалификационной категории, имен валик обеспечивает необходимый упор для поясницы, ведь на него ложится максимальная нагрузка при ношении рюкзака.





— Прочный и надежный каркас из металла снизит нагрузку на спину подростка и придаст изделию дополнительную жесткость, — уточняет врач. — Широкие и мягкие лямки с оптимальным размером в 4-8 сантиметров позволят равномерно распределить нагрузку на плечи.

Что касается длины лямок, то медик советует, чтобы пряжки для регулирования длины находились сверху. Тогда ребенок сможет сам подтянуть ремешок при необходимости.

— Материал лямок должен быть крепким и плотным, однако, не эластичным. В ином случае лямки под тяжестью учебников начнут растягиваться, — предостерегает доктор. — Идеальный вариант, когда лямки рюкзака можно индивидуально подстроить не только по длине, но и по высоте. При носке изделие не должно перекашиваться, сползать вбок или менять свою форму.





Относительно веса будущего рюкзака ортопед настаивает, чтобы масса изделия в пустом виде составляла от 500 до 800 граммов.

— По нормам СанПиНа масса рюкзака должна быть не более 15% от веса ребенка вместе с книжками (а для младших школьников — 10%) от общего веса ребенка, — поясняет врач. — Также необходимо учитывать общий вес школьной сумки вместе с ежедневным комплектом учебных принадлежностей.

Так, для учащихся 1–2 классов он должен быть не более 1,5 килограмма, для учеников 3–4 классов — до 2,5 килограмма, для школьников 5–6 классов — до 3 килограммов, для учащихся 7–8 классов — до 3,5 килограмма и для учеников 9–11 классов — для мальчиков до 4,5 килограмма, а для девочек — до 3,5 килограмма.





Цвет и оформление рюкзака не принципиальны, но родителям нужно в обязательном порядке обратить внимание на следующие вещи.

— Рюкзак нужно брать строго по ширине плеч, а верхний край сумки должен находиться на уровне плеч подростка, в то время как низ изделия должен быть на уровне поясницы, — уверен медицинский специалист. — Спинка рюкзака должна хорошо прилегать к позвоночнику, повторяя его физиологические изгибы.

По мнению доктора, приобретать вещь «на вырост» не стоит. Ребенок будет ощущать дискомфорт в первые годы, что в дальнейшем может привести к нарушению осанки и другим проблемам с опорно-двигательным аппаратом.

Ортопед подчеркнул, что с первых дней маленького школьника нужно приучать носить с собой только самое необходимо, чтобы подросток не допускал переполненности рюкзака и соответственно лишней нагрузки на позвоночник.





Также немаловажно не ошибиться при выборе качественной, удобной и, главное, безопасной обуви для школьников, считает Евгений Смаглюк.

Приобретая обувь для подростков, необходимо учитывать, что в среднем стопа ребенка школьного возраста вырастает на один-два размера в год. Рост стопы обычно завершается у юношей к 16–18 годам, у девушек — к 14–15 годам. Разница между размерами детской обуви составляет в среднем 5–6,6 миллиметра.

— В целом, правильная обувь — это обувь с формоустойчивым задником не выше лодыжек, на липучках или шнурках, с перепадом в 1-2 сантиметра между передней и задней частью и эластичной подошвой, которая сгибается у основания пальцев, — считает специалист. — Решение о необходимости ребенку носить ортопедическую обувь принимает только врач. Он же и подбирает ортопедические стельки. Самостоятельно это делать не рекомендуется, как и покупать обувь с супинатором «на вырост».





Доктор уточняет, что задник для детской обуви скорее должен быть не жесткий и фиксирующий, а формоустойчивый. При носке он может смещаться при движении стопы, но при этом всегда восстанавливает первоначальную форму.

— Вопреки обывательскому мнению, подошва у детской обуви не должна быть жесткой. Правильная обувь, согласно ГОСТу, легко гнется в месте переката стопы у основания пальцев. Следовательно, подошва должна в первую очередь обладать эластичностью и износостойкостью, — объясняет ортопед.

Что касается супинатора, поддерживающего свод стопы,то вкладка в обуви, наклеенная вдоль внутренней стороны подошвы, должна помогать удерживать свод стопы в правильном положении и предотвращать тем самым развитие плоскостопия.





— Ношение обуви без каблука будет перегружать пятку и приведет к таким проблемам, как образование пяточных шпор и болезни Шинца (нарушение кровоснабжения пяточной кости с последующей ее деформацией), — рассказывает кандидат медицинских наук. — Поэтому каблук обязательно должен быть. Желательно широкий и устойчивый. Если дизайн обуви не предполагает каблука, то в этом нет проблемы. Нам нужно не фактическое наличие каблука как элемента, а добиться разницы между высотой передней и задней части обуви.

Ортопед подчеркивает, что высота каблука в разном возрасте должна варьироваться. Детям в возрасте 6-7 лет рекомендуется носить обувь с высотой каблука 0,5-1 сантиметр. В возрасте 8-12 лет высота каблука должна увеличиться до 2 сантиметров. С 13 до 17 лет можно носить каблук до 3 сантиметров при отсутствии медицинских противопоказаний.

— Хорошая обувь составляет единое целое с ногой и плотно фиксируется на стопе. Сделать это без шнурков, молнии или застежек невозможно. «Дутики», «балетки», «мокасины» — примеры вредной обуви, в особенности для ребенка, — уверен медик. — Также под запретом слишком узкая, остроносая, тесная обувь, а также модели с неудобным подъемом. Подобный экземпляры приводят к деформации стопы и возникновению проблем с опорно-двигательным аппаратом у ребенка школьного возраста.





Евгений Смаглюк подробно остановился на весе будущей обуви. Массивные декоративные элементы, тяжелые и жесткие материалы, повышающие вес обуви, ограничивают движение ребенка, мешают ему ходить.

— Выбирайте наиболее легкие модели. Так называемая «сменка», в которой ваш ребенок проводит шесть-семь часов в сутки как минимум пять дней в неделю, должна быть максимально комфортной, дышащей и не создавать дополнительной нагрузки на стопу, — говорит врач. — Несомненно правильным выбором станет пара из натуральной кожи с декоративной перфорацией либо из текстиля с сетчатыми вставками, легкая, с округлым закрытым носом, супинатором и гибкой подошвой толщиной не менее 0,5 сантиметра.

По словам специалиста, лучше всего зафиксируют обувь на ноге «молния» или шнуровка. Хотя младшеклассникам удобнее и безопаснее управляться с резинками либо липучками.





— Спортивная обувь может изготавливаться как из натуральных, так и из синтетических материалов. Здесь главное, чтобы выбранная модель позволяла ноге «дышать» за счет сетчатых вставок, не скользила и надежно фиксировалась на стопе даже при самом активном движении, — добавляет Смаглюк. — Чешки и кроссовки покупают ребенку размер в размер. Главный ориентир —чтобы пальцам было не тесно, но и не слишком свободно, иначе можно получить травму при беге и прыжках.

Доктор настаивает, что важно понимать — каждый вид спортивной нагрузки предъявляет свои требования к обуви. Поэтому беговые кроссовки или теннисные туфли не подойдут для занятий гимнастикой в зале, как и чешки — для волейбола.

— Обувь, как и рюкзак не нужно брать «на вырост», — советует ортопед. — Слишком свободные туфли, как и слишком тесные, сделают походку ребенка неуклюжей. В дальнейшем могут появиться мозоли и натоптыши, велика вероятность развития плоскостопия, искривления большого пальца стопы а также нарушений осанки.





Кандидат медицинских наук советует подбирать уличную и сменную обувь с таким расчетом, чтобы между большим пальцем ноги и внутренним краем носа понравившейся модели оставалось расстояние в 10–15 миллиметров. Это оставляет стопе определенную свободу для роста, позволяет ей физиологично удлиняться и расширяться при ходьбе без подгибания и выпирания пальцев.

— Не у всех есть возможность покупать обувь только из натуральной кожи. В этих случаях стоит выбирать комбинированные модели с искусственным верхом, но настоящей кожей внутри, — рекомендует врач.

Покупать обувь и детям, и взрослым лучше во второй половине дня, поясняет Евгений Смаглюк, ведь именно к этому времени стопа чуть удлиняется, становится немного шире под влиянием пройденной с утра пешей нагрузки и объема жидкости, полученной в течение утренних часов. Примерять понравившуюся пару необходимо в носках либо колготках той плотности, с которыми обувь будет носиться.





Фото: архив ИА «Высота 102»