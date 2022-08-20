В Иловлинском районе Волгоградской области на трассе Волгоград — Москва бушует песчаная буря. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на очевидцев, видимость не превышает нескольких десятков метров.





— В Иловлинском районе на трассе Р-22 «Каспий» видимость снижена до 100–150 метров из-за песчаной бури. Скорость ветра составляет около 10 м/с, — пояснила информагентству пресс-секретарь ФКУ Упрдор Москва-Волгоград Инна Манафова. — Просим водителей быть предельно внимательными и осторожными при движении по федеральной трассе.

Ранее ИА «Высота 102» сообщало о разгулявшейся в Волгоградской области непогоде. Обильные осадки, способствовавшие транспортному коллапсу, сменились ураганным ветром, вырывающим с корнем деревья.

Фото и видео: Новоаннинский сегодня / t.me

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