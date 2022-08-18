Общество

А это просто дождь прошел: фотограф показал с высоты гигантскую пробку на Первой продольной

Общество 18.08.2022 21:05
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18.08.2022 21:05


В Волгограде протяженность транспортного затора на Первой продольной магистрали во время ливня составила сегодня, 18 августа, более семи километров. Конечно, до рекорда Сан-Паулу, где в 2008 году была зарегистрирована самая большая пробка – 265 километров – нам еще далеко. Но и жителей в нашем городе в шесть раз меньше, чем в мегаполисе Бразилии. 



Фотограф ИА «Высота 102», как и сотни жителей Волгограда, застряв в пробке на проспекте Ленина, не терял времени даром. Павел Мирошкин поднял коптер над вереницей машин и показал масштаб транспортного коллапса. 



– То, что творилось сегодня на Первой продольной, просто уму непостижимо. И это не возмущение. Это действительно недоумение, ведь очевидных причин столь "мертвой", как говорят, пробки попросту не было, – замечают читатели информагентства. – Ладно, если бы вода стояла по колено и транспорт тонул, но нет – было относительно сухо, если сравнивать с лужами на улицах в спальных районах. Путь от улицы Ткачева до ТЦ "Европа Сити Молл" занял у нас полтора часа! Только представьте. В обычный день на ту же дорогу уходит не больше 10 минут. 


Отметим, что парализованной Первая продольная оказалась в границах от Современника до 39-й Гвардейской. Самые большие затруднения наблюдались от улицы Комсомольской. Транспорт был практически обездвижен от площади Ленина до 7-й Гвардейской. 

– Судя по этой пробке, можно понять, кто именно трудится в центре города, – шутят читатели "Высоты 102". – Все эти люди –жители Краснооктябрьского, Тракторозаводского района и Волжского! 


По сведениям синоптиков, всего за четыре часа на Волгоград обрушилось осадков на 45% больше нормы  – 16 мм. Предстоящей ночью, сообщают в Волгоградском ЦГМС, дожди в Волгограде ожидаются снова. 

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