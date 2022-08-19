Опустели пляжи и улицы: на Волгоград и пригород обрушился пыльный ураган

Ураганный вперемешку с песком и пылью накрыли во второй половине дня 19 августа Волгоград и пригородные районы. Как сообщает ИА «Высота 102», стихия пришла в областной центр из Заволжья.





Судя по кадрам, сделанным фотографом информагентства, из-за разгула стихии на левом берегу Волги опустели пляжи. Отдых у воды в эти минуты вряд ли можно назвать комфортным.









Немноголюдно сейчас и на улицах города-миллионника. Ураганный ветер едва ли не сбивает пешеходов с ног.





Напомним, что при сильных порывах ветра не рекомендуется останавливаться или парковаться возле деревьев и слабо закрепленных конструкций. В случае ЧС звонить следует по номерам 112 или 101.

Погода преподносит волгоградцам неприятные сюрпризы второй день подряд. Накануне, 18 августа, также во второй половине дня, на город обрушился сильнейший ливень. В результате затопленными оказались дороги в спальных микрорайонах. А Первую продольную магистраль сковала пробка протяженностью более семи километров.

Фото: Алексей Костяков / ИА "Высота 102"