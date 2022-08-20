Происшествия

Вылетела с трассы: под Волгоградом 46-летняя пассажирка иномарки повредила позвоночник

Происшествия 20.08.2022 10:17
0
20.08.2022 10:17


В Новоаннинском районе Волгоградской области накануне примерно в 05.34 легковушка вылетела с трассы. Как стало известно ИА «Высота 102», пассажирка иномарки повредила позвоночник. 

— По предварительной информации, 30-летний водитель за рулем автомобиля Ford Focus двигался со стороны Москвы в направлении Волгограда, — сообщили информагентству в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области. — На 721 километре трассы Р-22 «Каспий» водитель не выбрал безопасную скорость движения, потерял управление, зацепил обочину по ходу движения и выехал на обочину встречной полосы, где совершил опрокидывание в кювет.


По уточненным данным полицейского ведомства, в результате аварии пострадал пассажирка иномарки. 46-летнюю женщину доставили в больницу. По информации от экстренных служб, у участницы ДТП поврежден позвоночник. 

ИА «Высота 102» направило запрос в комитет здравоохранения Волгоградской области. 

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области 

Читайте также: 

Машина в лепешку: в жутком ДТП под Волгоградом погибла женщина

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Происшествия
19.08.2022 20:43
Происшествия 19.08.2022 20:43
Комментарии

0
Далее
Происшествия
19.08.2022 18:13
Происшествия 19.08.2022 18:13
Комментарии

0
Далее
Происшествия
19.08.2022 16:00
Происшествия 19.08.2022 16:00
Комментарии

0
Далее
Происшествия
19.08.2022 14:15
Происшествия 19.08.2022 14:15
Комментарии

0
Далее
Происшествия
19.08.2022 12:18
Происшествия 19.08.2022 12:18
Комментарии

0
Далее
Происшествия
19.08.2022 11:51
Происшествия 19.08.2022 11:51
Комментарии

0
Далее
Происшествия
19.08.2022 08:55
Происшествия 19.08.2022 08:55
Комментарии

0
Далее
Происшествия
18.08.2022 20:25
Происшествия 18.08.2022 20:25
Комментарии

0
Далее
Происшествия
18.08.2022 17:59
Происшествия 18.08.2022 17:59
Комментарии

0
Далее
Происшествия
18.08.2022 16:34
Происшествия 18.08.2022 16:34
Комментарии

0
Далее
Происшествия
18.08.2022 15:04
Происшествия 18.08.2022 15:04
Комментарии

0
Далее
Происшествия
18.08.2022 13:46
Происшествия 18.08.2022 13:46
Комментарии

0
Далее
Происшествия
18.08.2022 13:20
Происшествия 18.08.2022 13:20
Комментарии

0
Далее
Происшествия
18.08.2022 11:17
Происшествия 18.08.2022 11:17
Комментарии

0
Далее
Происшествия
18.08.2022 08:59
Происшествия 18.08.2022 08:59
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

11:16
В Волгограде с высоты показали разрушенную чашу бассейна у «Гасителя»Смотреть фотографии
10:17
Вылетела с трассы: под Волгоградом 46-летняя пассажирка иномарки повредила позвоночникСмотреть фотографии
09:15
Под Волгоградом пропала 83-летняя женщина с провалами в памятиСмотреть фотографии
08:04
В Волгоградской области похолодает до +15 °ССмотреть фотографии
21:21
В Волгограде простились с Героем Соцтруда и экс-депутатом Анатолием ЛёгкимСмотреть фотографии
20:43
Ветер дует – щепки летят: в Волгограде начался деревьепадСмотреть фотографииCмотреть видео
19:30
«Отправили умирать»: онкобольного зэка освободили из волгоградской колонииСмотреть фотографии
18:44
Свалкам бой: в Волгограде ликвидируют три крупных мусорных полигонаСмотреть фотографии
18:13
В поселке Средняя Ахтуба энергетики устраняют последствия штормаСмотреть фотографии
17:51
Волгоградская область лидирует в ЮФО по доступности отдыха по программе кэшбекаСмотреть фотографии
17:18
Безупречный хаос: волгоградцы со времен ЧМ ждут остановку на Раздольной и разбивают носы на КачеСмотреть фотографии
17:00
На Горную Поляну в Волгограде запустят 20 маршрутокСмотреть фотографии
16:22
Экс-судью из Волгограда Дорошенко обвиняют по 6 статьям УК РФСмотреть фотографии
16:00
В Волгоградской области пыльный ураган срывает крыши и валит деревьяСмотреть фотографииCмотреть видео
15:46
Опустели пляжи и улицы: на Волгоград и пригород обрушился пыльный ураганСмотреть фотографии
15:17
Сливками и не пахнет: в сметане камышинского молзавода нашли растительные жирыСмотреть фотографии
14:36
Волгоградец жестоко избил и изнасиловал знакомую во время прогулки в МосквеСмотреть фотографии
14:15
В Волгограде в очередной раз эвакуировали судыСмотреть фотографии
14:13
В Волгоградской области снова дорожает белокачанная капустаСмотреть фотографии
13:50
На Волгоград надвигается пыльная буряСмотреть фотографии
13:47
В Волгограде санаторий «Эльтон-2» продадут по частям из-за долга в 125 млнСмотреть фотографии
13:05
Оперштаб: почти 300 волгоградцев заболели COVID-19 за один деньСмотреть фотографии
13:04
Банк Уралсиб предлагает автокредиты на новые автомобили Geely со ставкой 10%Смотреть фотографии
12:54
«Не дожил до 100-летия»: в Волжском скончался защитник легендарного острова ЛюдниковаСмотреть фотографии
12:52
Рост бизнес-активности зафиксирован экспертами в России. Так ли это, рассказал Олег СавченкоСмотреть фотографии
12:18
В центре Волжского прорвало трубопровод с горячей водойСмотреть фотографии
11:51
В Волгограде на мебельной фабрике нашли труп мужчиныСмотреть фотографии
11:50
«Нам ничего не говорят»: в Волгограде жители поселка Второй километр 18 часов сидят без светаСмотреть фотографии
11:25
«Только Боженька нас и услышал»: жители засыхающего поселка в Волгограде сравнили себя с африканцамиСмотреть фотографииCмотреть видео
11:07
Парку Героев быть!: проект из Котельниково победил во Всероссийском конкурсеСмотреть фотографии
 