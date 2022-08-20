В Новоаннинском районе Волгоградской области накануне примерно в 05.34 легковушка вылетела с трассы. Как стало известно ИА «Высота 102», пассажирка иномарки повредила позвоночник.

— По предварительной информации, 30-летний водитель за рулем автомобиля Ford Focus двигался со стороны Москвы в направлении Волгограда, — сообщили информагентству в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области. — На 721 километре трассы Р-22 «Каспий» водитель не выбрал безопасную скорость движения, потерял управление, зацепил обочину по ходу движения и выехал на обочину встречной полосы, где совершил опрокидывание в кювет.





По уточненным данным полицейского ведомства, в результате аварии пострадал пассажирка иномарки. 46-летнюю женщину доставили в больницу. По информации от экстренных служб, у участницы ДТП поврежден позвоночник.

ИА «Высота 102» направило запрос в комитет здравоохранения Волгоградской области.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

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