Под Волгоградом пропала 83-летняя женщина с провалами в памяти

В Клетском районе Волгоградской области разыскивают пропавшую 83-летнюю Таисию Арсентьевну Шлыкову. Как стало известно ИА «Высота 102», пенсионерка вышла из дома 17 августа и исчезла.

— Раньше у нее такое уже бывало. Уходила из дома. По улице вниз два перекрестка пройдет, а потом сама возвращается. Потом на какое-то время все утихло. Год ничего не происходило. И вот опять, — рассказал информагентству сын пропавшей пенсионерки, представившийся Леонидом. — Она одна живет. К ней три раза в день приходят родственники. Днем 17 августа она и исчезла. Я навещал ее последний раз в воскресенье, привозил еду с сыном.





Известно, что в женщина ушла в домашней одежде — в халате синего цвета, белом платке и розовых тапочках. Пожилая женщина страдает от проблем с памятью, но способна к хорошей коммуникации. Может находиться в любой точке Волгоградской области.

По словам сына волгоградки, в день пропажи подан заявление в полицию. К поискам подключились волонтеры.

Если вы располагаете информацией, способной помочь в розыске пенсинерки, просьба связаться с редакцией ИА «Высота 102» по номеру +7 (937) 55-66-102.

Фото: читатели ИА «Высота 102»