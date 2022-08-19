Волгоградская область лидирует в ЮФО по доступности отдыха по программе кэшбека

Общество 19.08.2022 17:51
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19.08.2022 17:51
Волгоградская область заняла первое место среди субъектов Южного федерального округа по доступности санаторно-курортного отдыха по программе кешбэка осенью этого года.
Как сообщили в обладминистрации, регион вошел в ТОП-20 российских лидеров проекта, согласно рейтингу крупнейшего портала онлайн-бронирования путевок в санатории, пансионаты, дома отдыха, курортные и загородные отели Российской Федерации.
На основе данных экспертов, в ЮФО лидирует Волгоградская область, вторую позицию заняла Ростовская область, на третьем месте — Крым.
В общероссийском рейтинге Волгоградская область по доступности санаторно-курортного отдыха по программе осеннего кешбэка заняла 12 место.
В рейтинг вошли только официальные партнеры программы. Для расчетов взята средняя стоимость 12-дневной путевки.
Так, в санаториях волгоградского региона пребывание с питанием и лечением по кешбэку обойдется в среднем в 45 тысяч рублей. В Ростовской области — 49,4 тысячи, в Крыму — 50,9 тысячи рублей.
Продажи по программе осеннего туристического кешбэка пройдут с 25 августа по 10 сентября с заездами с 1 октября по 25 декабря 2022 года. Длительность тура должна быть не менее 4 дней и 3 ночей. Максимальная сумма кешбэка составит 20 тысяч рублей.
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