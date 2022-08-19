Продолжение следует: в Волгограде 19 августа снова прогремят грозы

Общество 19.08.2022 08:02
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19.08.2022 08:02
Синоптики продлили неблагоприятный прогноз погоды. Как сообщили ИА «Высота 102» в Волгоградском ЦГМС, так, сегодня в отдельных районах региона ожидаются сильные дожди, ливни, грозы, град. Скорость восточного ветра при грозах может достигать 20-25 метров в секунду. При этом днем температура будет около+23...+28º, местами до +33º.
Гроза ожидается 19 августа и в Волгограде. А вот уже завтра, 20 августа синоптики обещают лишь не6ольшой дождь в областном центре. При этом в городе будет достаточно ветрено. В некоторых районах региона в субботу грозы могут повториться.
Напомним, стихия, которая обрушилась накануне на Волгоград, привела к затоплению улиц, многокилометровым пробкам и аварийным отключениям света.
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