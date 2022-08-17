Расследования

Волгоградца арестовали на 7 суток за нацистскую символику на окне

Расследования 17.08.2022 19:57
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17.08.2022 19:57



Волгоградец  привлечен к ответственности за публичное демонстрирование нацистской символики. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, сегодня, 17 августа Кировский районный суд Волгограда, рассмотрев представленные полицейскими материалы, признал 29-летнего волгоградца виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 20.3 КоАП РФ.

Установлено, что ранее привлекавшийся к уголовной ответственности мужчина разместил на окне своей квартиры нацистскую символику, публичное демонстрирование которой запрещено федеральными законами.

Судом ему назначено наказание в виде административного ареста на срок 7 суток.

Как стало известно ИА "Высота 102", мужчина был ранее судим и позиционирует себя как художника.

Добавим, что пост с изображением нацистской символики в окне был размещен накануне в паблике  ВК "Жесть Волгограда". В органах не исключают, что данный ресурс в скором времени может быть заблокирован Роскомнадзором. На момент публикации пост был удален.


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