Волгоградца арестовали на 7 суток за нацистскую символику на окне









Волгоградец привлечен к ответственности за публичное демонстрирование нацистской символики. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, сегодня, 17 августа Кировский районный суд Волгограда, рассмотрев представленные полицейскими материалы, признал 29-летнего волгоградца виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 20.3 КоАП РФ.



Судом ему назначено наказание в виде административного ареста на срок 7 суток.





Как стало известно ИА "Высота 102", мужчина был ранее судим и позиционирует себя как художника.







Добавим, что пост с изображением нацистской символики в окне был размещен накануне в паблике ВК "Жесть Волгограда". В органах не исключают, что данный ресурс в скором времени может быть заблокирован Роскомнадзором. На момент публикации пост был удален.



Установлено, что ранее привлекавшийся к уголовной ответственности мужчина разместил на окне своей квартиры нацистскую символику, публичное демонстрирование которой запрещено федеральными законами.