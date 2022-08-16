Экономика

ЦБ: в Волгограде и области ускорился рост цен на интернет, связь и заграничный отдых

Экономика 16.08.2022 19:37
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16.08.2022 19:37


Годовая инфляция в Волгоградской области в июле 2022 года замедлилась до 13,81% после 14,99% в июне. Такие данные, сообщает ИА «Высота 102», опубликовало Волгоградское отделение банка России. Основным фактором, подчеркивается в аналитическом докладе, стало расширение предложения местной сельскохозяйственной продукции. На динамику также повлияли ослабление повышенного ранее спроса, расширение предложения на внутреннем рынке отдельных непродовольственных товаров и укрепление рубля в предыдущие месяцы. Уровень инфляции в регионе по-прежнему был ниже показателя по Южному федеральному округу (15,00%) и по России в целом (15,10%).

Между тем, самый высокий годовой темп прироста цен наблюдается в сфере продовольствия, хотя в июле он и снизился до 16,74% после 18,84% месяцем ранее.

Более благоприятные погодные условия, чем в прошлом году, позволили региональным аграриям увеличить урожай, что привело к снижению цен на картофель и капусту и ускорению снижения цен на морковь (в годовом выражении). Так, например, объем сбора картофеля в Волгоградской области за год вырос в три раза.

Наращивание площадей фруктовых садов в регионе привело к увеличению предложения яблок и груш, в результате годовой рост цен на них замедлился. На фоне отмены запрета на ввоз фруктов и цитрусовых из ряда стран расширилась география импортных поставок по сравнению с прошлым годом. Это, а также укрепление рубля в предыдущие месяцы обусловило снижение годовых темпов прироста цен на апельсины, виноград и бананы.

В регионе стали больше производить мяса, яиц, говядины и молока по сравнению с прошлым годом. Расширение предложения привело к замедлению годового роста цен на мясную и молочную продукцию, а также продукты переработки – сосиски и колбасы, сыры, сметану и кисломолочные продукты. Помимо этого, снизились цены на куриные яйца в годовом выражении.

Внутренние запасы зерновых увеличились на фоне действовавших ранее квот на экспорт, что привело к замедлению роста цен на зерно в годовом выражении. Это способствовало снижению годовых темпов прироста цен на изделия из муки: хлеба и хлебобулочных изделий.

Продолжившаяся коррекция цен на продукты длительного хранения после всплеска спроса на них в конце февраля-первой половине марта повлияла на замедление годового роста цен на сахар и гречневую крупу.

При этом годовой темп прироста цен на непродовольственные товары в июле снизился до 16,01% после 16,88% месяцем ранее.

Коррекция цен на товары длительного пользования на фоне охлаждения повышенного потребительского спроса по сравнению с предыдущими месяцами, а также развитие параллельного импорта повлияли на динамику цен на широкий ряд непродовольственных товаров. Так, замедлился годовой рост цен на отечественные и импортные автомобили, автомобильные шины, отдельные виды бытовой техники (холодильники, стиральные машины, кухонные плиты) и смартфоны. Снизились цены на электропылесосы и телевизоры. Дополнительное влияние оказало укрепление рубля в предыдущие месяцы.

Активное развитие химической промышленности в регионе позволило ускорить темпы импортозамещения: на прилавках стало больше моющих и чистящих средств местного производства. В результате замедлился годовой рост цен на данную группу товаров, в том числе стиральный порошок.

А вот годовой темп прироста цен на услуги в июле повысился до 5,24% после 5,14% в июне.

Телекоммуникационные компании столкнулись с ростом издержек на модернизацию и расширение сети покрытия в условиях санкционных ограничений. Это привело к ускорению годового удорожания услуг связи: платы за пользование пакетом сотовой связи, интернетом, телевизионной антенной.

Подорожание авиакеросина, сокращение чартерных рейсов, а также повышение спроса на оставшиеся доступными направления для отдыха за границей привели к ускорению динамики цен в сфере зарубежного туризма. 

Так, повысились годовые темпы прироста цен на отдых в ОАЭ и странах Средиземноморья.

В связи с повышением издержек обслуживающих компаний ежегодная индексация тарифов на жилищно-коммунальные услуги была проведена в большем размере, чем годом ранее. В результате ускорился годовой рост цен на отопление, водоснабжение, электроэнергию, содержание общедомовой территории и вывоз мусора, подчеркивается в докладе.

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