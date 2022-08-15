Общество

«Вместо грядок – выжженная земля»: в поселке Соляном в Волгограде полмесяца нет воды

Общество 15.08.2022 15:49
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15.08.2022 15:49


Жители поселка Соляного в Красноармейском районе Волгограда жалуются на отсутствие технической воды. Со слов местных жителей, обратившихся в редакцию ИА «Высота 102», установившаяся нестерпимая жара в буквальном смысле испепеляет их огороды. 

— С 27 июля у нас в поселке прекратили подачу воды для полива. На огородах все почти высохло и погибло. В поселке проживают преимущественно пенсионеры, и им приходится носить воду ведрами, — жалуется одна из жительниц по улице Набережной. — Воды нет уже полмесяца, а жара стоит под 40 градусов. Воду нам отключили «Концессии водоснабжения» из-за неисправности трубопровода.


По словам волгоградки, именно сейчас — в летний период — никто не торопится устранять аварию. 

— Если бы подобное случилось в разгар отопительного сезона, то аварийные службы Концессий устранили бы аварию в течении часа. А сейчас население с поливом участков никого не интересует. Одна надежда на вас. Без огласки эту ситуацию не разрешить, — уверена жительница поселка. 


Со слов местных жителей техническая вода не поступает в десятки домовладений. «Засыхают» переулок Клубный, улица Комсомольская, улица Набережная, улица Центральная, улица Садовая и переулок Школьный. 


Как уточнили в ООО «Концессии водоснабжения», первая заявка от жителей поступила только 31 июля. 

— На ветхом участке поливочного трубопровода малого диаметра в поселке Соляной произошел ряд технологических нарушений, — пояснили в пресс-службе компании. — Трубопровод обеспечивает потребителей технической водой для полива. В настоящий момент бригады производят обследование и разрабатывают план комплексных ремонтно-восстановительных работ. Для этого временно приостановлена подача технической воды потребителям. 

В Концессии отмечают, что питьевая вода абонентам поставляется в штатном режиме и в полном объеме.

Фото: читатели ИА «Высота 102» 

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