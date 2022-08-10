«Нам с плакатами нужно выйти?»: в поселке Горном в Волгограде люди неделю сидят без воды

В поселке Горном Советского района Волгограда на некоторых улицах уже неделю нет технической воды. Люди не могут полить огороды и банально помыть посуду или принять душ. Местные уверены, что власти просто от них отвернулись, а ресурсоснабжающая компания замалчивает проблему.

Корреспонденты информагентства побывали в поселке и пообщались с волгоградцами. Все подробности — в фоторепортаже ИА «Высота 102».

«Воды нет с начала недели»





Наталья Козлова одна из первых позвонила в редакцию информагентства с наболевшей проблемой. По словам женщины, ее супруг — инвалид, и для них отсутствие воды представляет собой действительно серьезную проблему.

— Мы живем в двухэтажном доме № 12 по улице Стрельникова. Воды у нас нет с начала недели. На все наши звонки в Концессии и аварийную службу нам отвечают, что все работает исправно и никаких заявок от жителей не поступало. Как же не поступало, если мы звонили всю неделю? — негодует местная жительница.

По словам женщины, вчера в поселке местные жители заметили мастера от Концессий.

— Приходил человек, какие-то задвижки они смотрели, но все без толку. Похоже, что от нас просто хотят откреститься. Всю неделю мы вынуждены греть воду в тазах, чтобы помыться, а питьевую покупаем в магазине за свой счет. Нам ничего не подвозят и не собираются, как я понимаю. Нам очень тяжело без воды. Здесь много таких семей, где есть инвалиды. О них разве кто-то думает?

«Вся загвоздка в скважинах»





Нина Плотникова — бывший председатель ТОСа «Горный». Корреспондентам информагентства женщина, проживающая на улице 36-й Гвардейской в доме № 4, рассказала, что в поселке есть три скважины и вся загвоздка как раз именно в них.

— Раньше насосы на этих скважинах стояли мощные: на двух по 16 кубометров, на третьей — 25 «кубов». И все было нормально, вода была. После прихода «Концессий водоснабжения» насосы поменяли на слабосильные. Поставили по 10 «кубов», а одна из скважин проходит на глубине 465 метров. Ну, что там можно выкачать?

Женщина утверждает, что перебои с водой начались больше трех лет назад.





— Концессии пришли и начали дурака валять. Теперь для нас счастье, если маленький ручеек иногда появится часам к 11 утра и на этом все до следующего дня. Нам что с плакатами нужно выйти, чтобы нас услышали власти?

Нина Михайловна рассказала, что сегодня утром в поселок Горный нагрянул важный гость.

— Приезжал замглавы администрации Советского района Дмитриенко. Пообещал, что проблему нашу рассмотрят, что взял все на контроль, — добавляет местная жительница с горькой усмешкой.

«Назад в СССР»





Виктория Толкачева из дома № 24 по улице Педагогической сообщила, что в поселке на улице Леонова нашли порыв.

— В администрации района нас отфутболили и сказали, что это не их проблемы. Перенаправили в какой-то комитет. Потом мы узнали, что на улице Леонова был порыв трубы. В аварийной службе объяснили, что у них нет техники его устранять, а через некоторое время заверили, что нарушение незначительное и ни на что не влияет. Мы просили подвезти нам воду, но нас игнорируют. Это повторяется каждое лето уже на протяжении трех лет.

По словам еще одного местного жителя, мощности насосов не хватает для нормальной подачи воды.

— Понимаете, здесь все так устроено, что в нижней части поселка на относительной равнине вода у людей есть. Чуть выше по Горному и у жителей двухэтажных домов на верхних этажах напора уже не хватает. Раньше насосы стояли мощные, а теперь только по 10 «кубов» качают. А другие, которые помощнее, здесь ставить нельзя. Так решила комиссия какая-то. Приезжали в Горный, что-то вымеряли, рассчитывали. Во времена СССР такой проблемы не было. Чтобы решить эту ситуацию с водой, надо все вернуть обратно, как было и «запитываться» от Варваровского водохранилища.

«Встаем в три часа ночи»





Местные жители утверждают, что вода не доходит в дома по улицам Стрельникова, Педагогической, Сельскохозяйственной, 36-й Гвардейской, Леонова и Семушкина.

Ирину Григорьевну, проживающую на улице Педагогической, возмущает, что никто не торопится решать вновь возникшую проблему, а жителям приходиться покупать воду за свой счет в местных магазинах.





— Воды нет всю неделю. Никто ничего не подвозит. Встаем в три часа ночи, вода на полчаса появляется, а потом все. На въезде в поселок стоит автомат с питьевой, но и там уже ничего нет. Ходим в местные магазины, берем пятилитровые баклажки по 70 рублей за штуку. А пенсия у нас какая? Откуда нам взять столько денег?





Еще одна жительница улицы Педагогической Нина Владимировна проводит журналистов в свой дом. Женщине приходится привыкать управляться обычным стаканом, как ковшиком, чтобы хоть как-то помыть посуду.

— Это просто форменное издевательство. Конца и края этому не видно, — заявляет в сердцах пожилая женщина.

Решение в перспективе





Как удалось выяснить журналистам информагентства, в поселок Горный поступает только техническая вода. Во время поливного сезона расход резко увеличивается, что и приводит к проблеме. Чтобы кардинального исправить ситуацию вместо существующих скважин необходимо строить полноценный водопровод. А это в свою очередь требует значительного времени и средств, учитывая отдаленность поселка.

Однако уже возводится большой водопровод к микрорайону Родниковая Долина. В перспективе от него можно будет «запитать» и поселки. Пока в качестве временного решения специалистами ООО «Концессии водоснабжения» рассматривается возможность закольцовки трубопроводов.

— Закольцевать трубопроводы планируется путем прокладывания участка нового водовода, который соединит существующие участки, что позволит улучшить водоснабжение. Также рассматривается возможность введения в поселке Горном графика подачи воды, — прокомментировали в пресс-службе компании-концессионера в ответ на запрос информагентства.





В Концессиях рассказали, что в поселке Горном Советского района водозабор производится из двух скважин, которые были построены в 70-е годы для обеспечения водоснабжения жителей. Из скважин подается техническая вода, которая используется в хозяйственных целях.

Скважины, по сведениям КВ, удовлетворяют потребности поселка в технической воде и подают ресурс под давлением, соответствующим нормативному. Изначально существующая система водоснабжения не предусматривала полив зеленых насаждений. С началом поливочного сезона объем водопотребления поселка значительно увеличивается, в связи с чем могут отмечаться перебои с подачей ресурса.





Как уточнили в компании, комплексно решить проблему можно путем проведения в поселок централизованного водоснабжения.

— В настоящее время ресурсоснабжающая компания приступила к поэтапному решению. Сейчас специалисты реализуют проект по строительству сетей водоснабжения и водоотведения на земельном участке, расположенном между улицей Электролесовской, проспектом Университетским, улицей Автомобилистов и улицей Краснопресненской, — добавили в Концессиях.

По словам представителя компании, реализация проекта по строительству инженерных коммуникаций обеспечит комплексное развитие территории на следующие 15-20 лет.

— Это позволит поставлять коммунальные ресурсы в будущие новостройки общей площадью порядка одного миллиона квадратных метров, а также планируемые социальные объекты. В перспективе введение данных коммуникаций в эксплуатацию позволит провести работы по обеспечению ресурсами других отдаленных городских территорий в Советском районе, — заключили в ООО «Концессии водоснабжения».





Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102»

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