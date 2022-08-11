В поселке на юге Волгограда затопило частный сектор

Общество 11.08.2022 14:25
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11.08.2022 14:25
В Красноармейском районе Волгограда затопило дома в частном секторе по улице 33-х Героев. Как сообщает ИА «Высота 102», авария на трубопроводе произошла в поселке Сакко и Ванцетти.
— С 12 ночи наши дома в поселке заливает и смывает водой. Никому нет никакого дела, — рассказала информагентству местная жительница Любовь Шамыхина. — Ночью приезжал водоканал. Сказали, что ничего сделать не могут, а перекрыть нельзя, так как без воды останутся Красноармейский и Кировский районы.
По словам женщины, не прошло и получаса после звонка в редакцию ИА «Высота 102», как к месту порыва приехала ремонтная бригада.
— Через полчаса, как я вам позвонила, сразу приехали, стали рыть котлован, — сообщила женщина.
По информации ООО «Концессии водоснабжения», заявка на технологическое нарушение на трубопроводе по улице Бутлерова поступила в диспетчерский центр компании сегодня ночью.
— Бригада «Концессий водоснабжения» оперативно выехала на место. Ночью специалисты обследовали участок, утром целостность трубопровода была восстановлена, — пояснили информагентству в пресс-службе компании. — В настоящий момент водоснабжение потребителей осуществляется в штатном режиме.
В Концессиях уточнили, что рытье котлована началось около 09.00-09.30. В компании напоминают, в случае излива воды на рельеф потери несет ресурсоснабжающая организация. Жители платят только за тот ресурс, который прошел через их прибор учета.
Фото и видео: Любовь Шамыхина
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