Жители поселка Соляной в Красноармейском районе Волгограда, оставшегося без технической воды для полива огородов, наконец получили желаемое. Как сообщает ИА «Высота 102», прошедший накануне ливень стал для волгоградцев буквально манной небесной. На видеокадрах, которые горожане прислали в редакцию информагентства, они благодарят Бога и сравнивают себя с жителями Африки.





— Бог есть. Сегодня наконец-то пошел дождь. Земля наша многострадальная поливается, — рассказывает на видео одна из жительниц улицы Набережной. — Только Боженька и услышал наши просьбы дать воды, в отличие от местных властей, которые задушили наши огороды. Уже три недели без воды сидим. Спасибо, Боженька, за такой дождь. Живем, как в Африке, радуемся каждой капле.

Ранее жители жаловались на испепеляющую жару, которая уничтожает их огороды. Со слов жителей Соляного, именно сейчас — в летний период — в поселке отключили техническую воду, и никто не торопится устранять аварию.





— С 27 июля у нас в поселке прекратили подачу воды для полива. На огородах все почти высохло и погибло. Воду нам отключили «Концессии водоснабжения» из-за неисправности трубопровода, — рассказали информагентству возмущенные жители. — Вода не поступает к домам, расположенным в переулках Клубном и Школьном, на улицах Комсомольской, Набережной, Центральной и Садовой.

В компании-концессионере в свою очередь сообщили, что первая заявка от жителей поступила только 31 июля. На ветхом участке поливочного трубопровода малого диаметра в поселке Соляной произошел ряд технологических нарушений

— Бригады «Концессий водоснабжения» в настоящий момент производят обследование и подготовительные мероприятия для производства восстановительных работ на поливочном трубопроводе в поселке Соляной, — пояснили в пресс-службе компании. — На следующей неделе с привлечением необходимой спецтехники специалисты приступят к земляным работам и последующему восстановлению целостности трубопровода.

В компании-концессионере уточнили, что данный трубопровод обеспечивает потребителей только технической водой для полива. Питьевая вода абонентам поставляется в штатном режиме и в полном объеме.

Фото и видео: читатели ИА «Высота 102»

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