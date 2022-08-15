Роспотребнадзор снова напомнил волгоградцам о необходимости носить маску









Обновленные рекомендации по защите от COVID-19 опубликовало сегодня, 15 августа, управление Роспотребнадзора по Волгоградской области.

По данным ведомства, в Волгоградской области рост заболеваемости коронавирусной инфекцией продолжается третью неделю.

- Основная доля случаев COVID-19 протекает в легкой форме, не требующей госпитализации. Учитывая текущую эпидемиологическую ситуацию по COVID-19 в области актуальными остаются меры профилактики, - заявляет Роспотребнадзор.

Так, по данным ведомства, самым надежным способом защиты от тяжелого течения болезни и осложнений является вакцинация. Особенно она актуальна для пожилых людей и лиц, страдающих хроническими заболеваниями.

Поможет сдержать распространение вирусу своевременное выявление заболевших и их изоляция. А также обращение за медицинской помощью при появлении симптомов ОРВИ и тестирование.

Территориальное управление Роспотребнадзора также считает, что необходимо использование масок и других средств защиты органов дыхания в местах массового скопления людей, медицинских организациях. Маску для защиты органов дыхания необходимо использовать в первую очередь людям пожилым и с хроническими болезнями.

По-прежнему актуально мытье рук, соблюдение режима дезинфекции в местах массового скоплению людей и в транспорте.

Напомним, в Волгоградской области из-за роста заболеваемости COVID-19 в августе возобновил работу региональный оперативный штаб и клинический совет по борьбе с коронавирусной инфекцией.