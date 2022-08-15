Covid-19

Роспотребнадзор снова напомнил волгоградцам о необходимости носить маску

Covid-19 15.08.2022 12:05
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15.08.2022 12:05



Обновленные рекомендации по защите от COVID-19 опубликовало сегодня, 15 августа, управление Роспотребнадзора по Волгоградской области.
По данным ведомства, в Волгоградской области рост заболеваемости коронавирусной инфекцией продолжается третью неделю. 
- Основная доля случаев COVID-19 протекает в легкой форме, не требующей госпитализации. Учитывая текущую эпидемиологическую ситуацию по COVID-19 в области актуальными остаются меры профилактики, - заявляет Роспотребнадзор.
Так, по данным ведомства, самым надежным способом защиты от тяжелого течения болезни и осложнений является вакцинация. Особенно она актуальна для пожилых людей и лиц, страдающих хроническими заболеваниями.
Поможет сдержать распространение вирусу своевременное выявление заболевших и их изоляция. А также обращение за медицинской помощью при появлении симптомов ОРВИ и тестирование.
Территориальное управление Роспотребнадзора также считает, что необходимо использование масок и других средств защиты органов дыхания в местах массового скопления людей, медицинских организациях. Маску для защиты органов дыхания необходимо использовать в первую очередь людям пожилым и с хроническими болезнями.
По-прежнему актуально мытье рук, соблюдение режима дезинфекции в местах массового скоплению людей и в транспорте.
Напомним, в Волгоградской области из-за роста заболеваемости COVID-19 в августе возобновил работу региональный оперативный штаб и  клинический совет по борьбе с коронавирусной инфекцией.

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