«Снова везут на скорых»: заболеваемость коронавирусом взлетела в Волгоградской области









В Волгоградской области стремительно увеличивается количество заболевших коронавирусом. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на данные федерального оперштаба, так, по состоянию на 13 августа в регионе выявлено 175 новых случаев. 60 человек пришлось госпитализировать, выздоровели 28 человек.





Накануне, напомним, в регионе было зафиксировано 163 заболевших новой коронавирусной инфекцией. Уровень заболеваемости растет уже не первый день.





При этом коллективный иммунитет жителей Волгоградской области, по данным на 12 августа, снизился до 4,8%. Неделей ранее он фиксировался на уровне 6%.