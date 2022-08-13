«Снова везут на скорых»: заболеваемость коронавирусом взлетела в Волгоградской области

Общество 13.08.2022 13:18
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13.08.2022 13:18
В Волгоградской области стремительно увеличивается количество заболевших коронавирусом. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на данные федерального оперштаба, так, по состоянию на 13 августа в регионе выявлено 175 новых случаев. 60 человек пришлось госпитализировать, выздоровели 28 человек.
Накануне, напомним, в регионе было зафиксировано 163 заболевших новой коронавирусной инфекцией. Уровень заболеваемости растет уже не первый день.
При этом коллективный иммунитет жителей Волгоградской области, по данным на 12 августа, снизился до 4,8%. Неделей ранее он фиксировался на уровне 6%.
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