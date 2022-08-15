Происшествия 15.08.2022 11:46
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15.08.2022 11:46
В рейсовом автобусе сотрудники стационарного поста ДПС обнаружили партию черной икры. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, в Городищенском районе при досмотре транспортного средства, следовавшего из Астраханской области, в багажном отсеке были найдены 8 банок с деликатесом.
Водитель не смог объяснить, кто является владельцем деликатеса. Ни у него, ни у пассажиров не оказалось каких-либо сопроводительных документов. С его слов, банки ему передали для транспортировки в Москву.
Изъятая партия икры направлена на исследование, по результатам которого будет принято процессуальное решение. Устанавливаются грузоотправитель и получатель.
Фото ГУ МВД по Волгоградской области
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