







В рейсовом автобусе сотрудники стационарного поста ДПС обнаружили партию черной икры. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, в Городищенском районе при досмотре транспортного средства, следовавшего из Астраханской области, в багажном отсеке были найдены 8 банок с деликатесом.





Водитель не смог объяснить, кто является владельцем деликатеса. Ни у него, ни у пассажиров не оказалось каких-либо сопроводительных документов. С его слов, банки ему передали для транспортировки в Москву.





Изъятая партия икры направлена на исследование, по результатам которого будет принято процессуальное решение. Устанавливаются грузоотправитель и получатель.





Фото ГУ МВД по Волгоградской области



