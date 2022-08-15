Жителям Городища вернули деньги за два года из-за редкого вывоза мусора

Общество 15.08.2022 09:02
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15.08.2022 09:02
Компании «Ситиматик-Волгоград» пришлось вернуть потребителям около 19 тысяч рублей за некачественную услугу по вывозу отходов. Как сообщили ИА «Высота 102» в инспекции Госжилнадзора по Волгоградской области, в ходе проверки выяснилось, что жители переулка Красный Октябрь в рабочем поселке Городище Волгоградской области в течение почти двух лет – с 1 января 2019 по 31 декабря 2021 года практически не видели мусоровозов.
В адрес компании было выдано предписание с требованием провести перерасчет проживающим здесь потребителям. В результате людям вернули 18788 рублей.
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