Жителям Городища вернули деньги за два года из-за редкого вывоза мусора









Компании «Ситиматик-Волгоград» пришлось вернуть потребителям около 19 тысяч рублей за некачественную услугу по вывозу отходов. Как сообщили ИА «Высота 102» в инспекции Госжилнадзора по Волгоградской области, в ходе проверки выяснилось, что жители переулка Красный Октябрь в рабочем поселке Городище Волгоградской области в течение почти двух лет – с 1 января 2019 по 31 декабря 2021 года практически не видели мусоровозов.





В адрес компании было выдано предписание с требованием провести перерасчет проживающим здесь потребителям. В результате людям вернули 18788 рублей.







