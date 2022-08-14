Общество

Десятки домов в Волгограде останутся без света в жару

Общество 14.08.2022 20:02
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14.08.2022 20:02



Плановые отключения электроэнергии запланированы 15 августа в четырех районах Волгограда, сообщили в АО «ВМЭС». 
В Ворошиловском районе света не будет с 09:00 до 16:00 по следующим адресам:
- пер.Рыбинский, 1-21, 7а, 17а, 2-14, 2а, 18-22, 22а;
- пер.Ленкоранский, 1-15, 3а, 5а, 7а, 2-14, 10а, 14а;
- пер.Ченстоховский, 2а;
- ул.Елисеева, 62-76, 62а, 64а, 66а, 72а;
- ул.Чембарская, 59-69, 61а, 57, 18а, 18-26;
- пер.Чембарский, 52;
-  ул.Череповецкая, 50, 52, 52а, 60;
- ул.Новоузенская, 52, 56/3, 56/4, 55-99, 59а, 79а, 85а, 87а, 89а.
В Тракторозаводском районе с 09:00 до 17:00 обесточат два дома:
- ул.Жолудева, 8;
- ул.Дзержинского, 23.
В Кировском районе отключения пройдут с 09:00 до 13:00 в домах:  
- ул.Одоевского, 63, 68а;
- ул.Стрельца, 83-127, 126-172;
- ул.Денисенко, 123-167, 116-162;
- ул.Турбинная, 115-159, 118-166;
- ул.Быстрова, 70, 72, 115-165;
- пер.Школьный, 2а.
В Дзержинском районе электроснабжения не будет с 09:00 до 17:00 по адресу:
- ул.Маршала Рыбалко, 12.
Напомним, что в Волгограде 15 августа прогнозирую сильную жару до +43 градусов.

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