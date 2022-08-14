Десятки домов в Волгограде останутся без света в жару

Общество 14.08.2022 20:02
0
14.08.2022 20:02
Плановые отключения электроэнергии запланированы 15 августа в четырех районах Волгограда, сообщили в АО «ВМЭС».
В Ворошиловском районе света не будет с 09:00 до 16:00 по следующим адресам:
- пер.Рыбинский, 1-21, 7а, 17а, 2-14, 2а, 18-22, 22а;
- пер.Ленкоранский, 1-15, 3а, 5а, 7а, 2-14, 10а, 14а;
- пер.Ченстоховский, 2а;
- ул.Елисеева, 62-76, 62а, 64а, 66а, 72а;
- ул.Чембарская, 59-69, 61а, 57, 18а, 18-26;
- пер.Чембарский, 52;
- ул.Череповецкая, 50, 52, 52а, 60;
- ул.Новоузенская, 52, 56/3, 56/4, 55-99, 59а, 79а, 85а, 87а, 89а.
В Тракторозаводском районе с 09:00 до 17:00 обесточат два дома:
- ул.Жолудева, 8;
- ул.Дзержинского, 23.
В Кировском районе отключения пройдут с 09:00 до 13:00 в домах:
- ул.Одоевского, 63, 68а;
- ул.Стрельца, 83-127, 126-172;
- ул.Денисенко, 123-167, 116-162;
- ул.Турбинная, 115-159, 118-166;
- ул.Быстрова, 70, 72, 115-165;
- пер.Школьный, 2а.
В Дзержинском районе электроснабжения не будет с 09:00 до 17:00 по адресу:
- ул.Маршала Рыбалко, 12.
Напомним, что в Волгограде 15 августа прогнозирую сильную жару до +43 градусов.
В Волгограде заключенный отсудил компенсацию за плохие условия содержания в колонии14.08.2022 17:05
Общество 14.08.2022 17:05
В Волгограде спрятанные под баннером руины Дома молодежи не могут снести из-за судов14.08.2022 14:47
Общество 14.08.2022 14:47
Интернациональную могилу героев в центре Волгограда сохранят за 3 млн рублей14.08.2022 10:26
Общество 14.08.2022 10:26
Адский зной и песчаные бури: юг России изнывает от жары14.08.2022 08:41
Общество 14.08.2022 08:41
Мощи Спиридона Тримифунтского привезут в Волгоградскую епархию: список храмов14.08.2022 07:42
Общество 14.08.2022 07:42
В Волжском купальщица проплыла в Ахтубе с собакой на голове13.08.2022 22:09
Общество 13.08.2022 22:09
48-летняя волгоградка скончалась в реанимации от COVID-1913.08.2022 20:34
Общество 13.08.2022 20:34
В Волгограде в ЖК «Комарово» построят новую школу за 1,6 миллиарда13.08.2022 18:23
Общество 13.08.2022 18:23
«И за это надо платить?»: в Котово из кранов снова потекла жижа цвета крепкого кофе13.08.2022 17:46
Общество 13.08.2022 17:46
Гидрометцентр: пекло в Волгоградской области раскалится до +4313.08.2022 17:12
Общество 13.08.2022 17:12
«Снова везут на скорых»: заболеваемость коронавирусом взлетела в Волгоградской области13.08.2022 13:18
Общество 13.08.2022 13:18
В Волгоградской области на 3 часа закроют железнодорожный переезд13.08.2022 08:51
Общество 13.08.2022 08:51
Четверо подростков влетели в дерево: полицейский рассказал о проблеме «детского» вождения в Волгоградской области13.08.2022 07:31
Общество 13.08.2022 07:31
В Волгограде «Акватории» грозит многотысячный штраф за унижение клиента12.08.2022 20:49
Общество 12.08.2022 20:49
В Волгограде до 15 августа перекроют движение в Ворошиловском районе12.08.2022 20:13
Общество 12.08.2022 20:13