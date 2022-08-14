Догоним Питер?: под Волгоградом впервые прошел SUP-фестиваль









На реке Ахтуба в городе Волжский Волгоградской области впервые прошел SUP-фестиваль, участниками которого стали 130 любителей водных видов спорта.

Как сообщили в ГУ МЧС России по региону, сотрудники Центра ГИМС обеспечивали безопасность этого спортивного мероприятия.

- Опытные спортсмены и новички на sup-досках прошли дистанцию в 1 километр по реке Ахтубе до городского пляжа, - сообщили в региональном управлении МЧС. - Специалисты государственной инспекции по маломерным судам следили за безопасностью на воде на протяжении всего сплава, благодаря этому мероприятие прошло без происшествий.

Отметим, что масштабно и красочно SUP-фестивали проходят в Санкт-Петербурге. В этом году карнавал проходил под девизом «В Питере — плыть!» и собрал более 6 тысяч участников.

Фото: ГУ МЧС России по Волгоградской области



