Догоним Питер?: под Волгоградом впервые прошел SUP-фестиваль

Спорт 14.08.2022 13:15
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14.08.2022 13:15
На реке Ахтуба в городе Волжский Волгоградской области впервые прошел SUP-фестиваль, участниками которого стали 130 любителей водных видов спорта.
Как сообщили в ГУ МЧС России по региону, сотрудники Центра ГИМС обеспечивали безопасность этого спортивного мероприятия.
- Опытные спортсмены и новички на sup-досках прошли дистанцию в 1 километр по реке Ахтубе до городского пляжа, - сообщили в региональном управлении МЧС. - Специалисты государственной инспекции по маломерным судам следили за безопасностью на воде на протяжении всего сплава, благодаря этому мероприятие прошло без происшествий.
Отметим, что масштабно и красочно SUP-фестивали проходят в Санкт-Петербурге. В этом году карнавал проходил под девизом «В Питере — плыть!» и собрал более 6 тысяч участников.
Фото: ГУ МЧС России по Волгоградской области
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