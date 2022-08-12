С поддержкой Сбера расширяем горизонты

Экономика 12.08.2022 12:02 Новости компаний
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12.08.2022 12:02 Новости компаний
Вкусные перекусы на ходу или за чашкой кофе в уютной блинной или ресторане всегда востребованы. И у волгоградского бизнес-сообщества есть удачные примеры, как можно развить этот сферу бизнеса до высокого уровня. «БлинБери» - это уже известный бренд не только в нашем регионе, но и в 28 городах России.
Развивать бизнес основателю сети блинных и ресторанов Евгению Купко помогает поддержка надежного финансового партнера. В становление ГК «БлинБери» и «СушиВёсла»,а также их выходе на федеральный уровень, внес значительный вклад Сбербанк. Об этом региональным журналистам, участникам пресс-тура в новое блинную, рассказал сам бизнесмен.
«Мы сотрудничаем со Сбером уже более 6 лет. На сегодняшний день группа компаний на 100% пользуется поддержкой исключительно этого банка. Мы в своей работе пользуемся 16 видами продуктов Сбера. Активно пользуемся кредитными сделками, банковскими гарантиями, эквайрингом, бизнес-картами, зарплатным проектом. Планы у нас грандиозные, рассчитываем и на дальнейшую поддержку Сбербанка», - рассказывает Евгений Купко.
Ни для кого не секрет, что в текущих реалиях вести свой бизнес очень непросто, и именно поэтому банк старается быть опорой и поддержкой для предприятий разной сферы экономики. Сбербанк сотрудничает со многими волгоградскими компаниями в рамках пополнения оборотных средств для ведения бизнеса. Таким образом у бизнеса появляется возможность закрывать текущие потребности при ведении дел, а свои собственные средства направлять на развитие производства. Общий объем кредитного портфеля по направлению корпоративного бизнеса в Сбербанке в Волгоградской области на текущий момент составляет порядка 53 млрд рублей. Рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в сегменте малого бизнеса - более 40 %, в сегменте КСБ - почти 27%.
То, что кредитование, банковские гарантии, зарплатный проект, бизнес карты сейчас востребованы у представителей бизнес-сообщества региона отмечает и управляющий Волгоградским отделением Сбербанка Наталья Демина. В Волгограде в должности руководителя регионального отделения банка она работает с апреля текущего года. Ранее Наталья Демина занимала должность заместителя управляющего отделения Сбербанка в Воронежской области, курировала блок «Корпоративно-инвестиционный бизнес». В целом же в команде Сбера она уже более 20 лет. И на волгоградской земле ею уже расставлены приоритеты в работе.
Как отмечает Наталья Демина, крупный бизнес – это основа экономики: «Мы видим своей ключевой задачей поддержать развитие и успех данного сегмента. В Волгоградской области со Сбером сотрудничают свыше 41 тысячи клиентов крупного, среднего и малого бизнеса. И мы стараемся нашими банковскими продуктами помогать им решать их стратегические бизнес-задачи».
Смогли участники пресс-тура, как говорится, «изнутри» узнать не только о том, как финансовые продукты помогают продвигать волгоградский бизнес на федеральный уровень, но и собственными глазами посмотреть, что представляет собой кухня «БлинБери», приняв участие в приготовлении фирменных блюд. И такое общение оказалась очень продуктивным и интересным.
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