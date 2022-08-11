В Волгограде не теряют надежды починить дефектный мост на Менделеева









Объявлен повторный аукцион по поиску подрядчика на разработку проекта реконструкции путепровода через железнодорожные пути на улице Менделеева в Краснооктябрьском районе Волгограда.

Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт госзакупок, начальная стоимость работ осталась неизменной - 7 миллионов 863 тысячи рублей. Прежний аукцион, который объявлялся в июле был признан несостоявшимся из-за отсутствия заявок от участников.

Заказчиком работ, напомним, выступает МУ «Комдорстрой». Проектную документацию от подрядчика ждут в срок до 31 декабря 2024 года.

На состояние путепровода на улице Менделеева автомобилисты жалуются уже не первый год. Состояние дорожного покрытия на данном путепроводе давно пришло в негодность, хотя на самой улице Менделеева асфальт хороший. Ямы на мосту регулярно латают, но они появлялись вновь. В некоторых местах даже видна металлическая арматура.

В мэрии Волгограда ранее поясняли, что для приведения в порядок путепровода на улице Менделеева нужно укрепить его отдельные элементы по аналогии с работами, выполненными на Комсомольском и Астраханском путепроводах. Однако эти мероприятия дорогостоящие, осилить их можно в рамках национального проекта.

Длина путепровода 42,93 метра. Он проходит над железной дорогой и предусматривает две полосы для движения транспорта, а также пешеходный тротуар.

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