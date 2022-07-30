Общество

В Волгограде не нашли проектировщика ремонта путепровода на Менделеева

Общество 30.07.2022 07:28
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30.07.2022 07:28



Провалилась первая попытка найти организацию, которая разработает проектную документацию для реконструкции путепровода через железнодорожные пути по улице Менделеева в Краснооктябрьском районе Волгограда. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт госзакупок, ни одной заявки на конкурс не поступило.
Начальная цена контракта составляла 7 миллионов 863 тысячи рублей, но проектировщиков он, вероятно, не заинтересовал. 
Заказчиком работ выступало МУ «Комдорстрой». Проектную документацию для ремонта проблемного путепровода муниципальное учреждение хотело получить до 31 декабря 2024 года.
Напомним, состояние дорожного покрытия на данном путепроводе давно пришло в негодность, хотя на самой улице Менделеева асфальт хороший. 
Длина путепровода составляет 42,93 метра. Он проходит над железной дорогой и предусматривает две полосы для движения транспорта, а также пешеходный тротуар.
Многочисленные ямы на мосту неоднократно пытались латать, но через некоторое время дыры появлялись вновь. В некоторых местах оголилась арматура. На состояние этого сооружения давно жаловались автомобилисты.
В мэрии Волгограда ранее поясняли, что для приведения в порядок путепровода на улице Менделеева нужно укрепить его отдельные  элементы по аналогии с работами, выполненными на Комсомольском и Астраханском путепроводах. Однако эти мероприятия дорогостоящие, осилить их можно в рамках национального проекта.
Фото из архива ИА «Высота 102»
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