Происшествия

Легковушка влетела под КАМАЗ: на севере Волгограда из-за ДТП образовалась пробка в полкилометра

Происшествия 11.08.2022 16:43
0
11.08.2022 16:43


В Тракторозаводском районе Волгоградской области сегодня днем, 11 августа, на Третьей продольной магистрали произошло ДТП с участием КАМАЗа с краном-манипулятором и легковушки. Как сообщает ИА «Высота 102», из-за аварии образовался дорожный затор в полкилометра. 


— По предварительным данным, столкнулись КАМАЗ с краном-манипулятором и ВАЗ-2113, — сообщили информагентству в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области. 



Со слов очевидцев авария произошла на улице Костюченко. Рядом также замечен прицеп со снятым колесом. Как уточнили в областном главке МВД, прицеп не имеет отношения к случившемуся ДТП — у водителя просто произошла поломка. 


Согласно сервису «Яндекс.Карты», автомобильный затор растянулся на полкилометра. 

Фото и скриншот: Павел Мирошкин ИА «Высота 102» / «Яндекс.Карты» 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Происшествия
11.08.2022 16:23
Происшествия 11.08.2022 16:23
Комментарии

0
Далее
Происшествия
11.08.2022 15:31
Происшествия 11.08.2022 15:31
Комментарии

0
Далее
Происшествия
11.08.2022 12:02
Происшествия 11.08.2022 12:02
Комментарии

0
Далее
Происшествия
11.08.2022 11:54
Происшествия 11.08.2022 11:54
Комментарии

0
Далее
Происшествия
11.08.2022 08:30
Происшествия 11.08.2022 08:30
Комментарии

0
Далее
Происшествия
10.08.2022 18:58
Происшествия 10.08.2022 18:58
Комментарии

0
Далее
Происшествия
10.08.2022 11:56
Происшествия 10.08.2022 11:56
Комментарии

0
Далее
Происшествия
10.08.2022 10:56
Происшествия 10.08.2022 10:56
Комментарии

0
Далее
Происшествия
10.08.2022 10:07
Происшествия 10.08.2022 10:07
Комментарии

0
Далее
Происшествия
09.08.2022 17:40
Происшествия 09.08.2022 17:40
Комментарии

0
Далее
Происшествия
09.08.2022 15:14
Происшествия 09.08.2022 15:14
Комментарии

0
Далее
Происшествия
09.08.2022 14:21
Происшествия 09.08.2022 14:21
Комментарии

0
Далее
Происшествия
09.08.2022 13:13
Происшествия 09.08.2022 13:13
Комментарии

0
Далее
Происшествия
09.08.2022 11:32
Происшествия 09.08.2022 11:32
Комментарии

0
Далее
Происшествия
09.08.2022 10:36
Происшествия 09.08.2022 10:36
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

17:26
«Стока нету»: в Волгограде горе-строитель оставил жителей Второго километра у разбитого колодцаСмотреть фотографии
17:15
«От ветра не упадет»: летящий чайник-фонтан установили в парке ВолжскогоСмотреть фотографии
16:43
Легковушка влетела под КАМАЗ: на севере Волгограда из-за ДТП образовалась пробка в полкилометраСмотреть фотографии
16:23
«Запахло жареным»: дым над заводом с семечками напугал жителей УрюпинскаСмотреть фотографииCмотреть видео
15:31
Вспышка АЧС произошла в 190 км от ВолгоградаСмотреть фотографии
14:25
В поселке на юге Волгограда затопило частный секторСмотреть фотографииCмотреть видео
14:06
Электричку из Волгограда в Волжский пустят 14 августа ради футболаСмотреть фотографии
14:03
«У СК появилась важная зацепка»: мать погибшего под Волгоградом срочника побывала в воинской частиСмотреть фотографии
13:43
«Россети Юг» обеспечили электроэнергией 21 объект сотовой связи в Волгоградской областиСмотреть фотографии
13:29
«Сейчас там ноги можно сломать»: Бочаров высказался о настоящем и будущем Сурского сквераСмотреть фотографии
12:44
«Красный Октябрь» стал лидером по производству плоского проката из нержавеющей сталиСмотреть фотографии
12:41
Мэрия Волгограда выбрала реставратора для памятника «Танк Т-34»Смотреть фотографии
12:02
В Волгограде снова эвакуировали людей из суда в Дзержинском районеСмотреть фотографии
11:54
В Волгограде сварщик погиб при падении с 10-метровой высотыСмотреть фотографии
11:28
В центре Волгограда нашли труп 50-летнего мужчиныСмотреть фотографии
11:11
В волгоградском ЦПКиО 22 августа прогремит праздничный фейерверкСмотреть фотографии
10:27
На Украине погиб служивший в Волгограде подполковник Евгений ВыродовСмотреть фотографии
10:17
Мэрия Волгограда покупает 431 квартиру для жителей аварийных домовСмотреть фотографии
09:41
В Волгограде матери двоих детей отказали в пособии из-за ошибочного доходаСмотреть фотографии
09:08
Умные решения: сотрудники ФРЭШСОФТ прокладывают путь к успеху волгоградским компаниямСмотреть фотографии
08:32
Бензин в Волгоградской области подорожал за неделю на 8 копеекСмотреть фотографии
08:30
Наевшихся семян дурмана двоих подростков и 18-летнего волгоградца спасают врачиСмотреть фотографии
08:01
В ЛНР волгоградских медиков наградили за благодеянияСмотреть фотографии
21:31
«Нам с плакатами нужно выйти?»: в поселке Горном в Волгограде люди неделю сидят без водыСмотреть фотографии
19:08
Волгоградцы пожаловались главе СК Бастрыкину на нарушение прав детей-инвалидовСмотреть фотографии
18:58
Под Волгоградом школьница попала в реанимацию после выстрела в грудьСмотреть фотографии
17:42
В обезвоженном хуторе Волгоградской области выросла пустая капустаСмотреть фотографииCмотреть видео
17:13
«Это не налоговая и не шантаж»: преемник двух умерших председателей Михайловской гордумы покидает политикуСмотреть фотографии
16:45
«Открытие Авто»: за I полугодие салонов «чайна-марок» стало почти в полтора раза больше, чем российскихСмотреть фотографии
16:06
В девятиэтажке в Волгограде в 40-градусную жару из всех кранов полился кипятокСмотреть фотографии
 