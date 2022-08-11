Легковушка влетела под КАМАЗ: на севере Волгограда из-за ДТП образовалась пробка в полкилометра

В Тракторозаводском районе Волгоградской области сегодня днем, 11 августа, на Третьей продольной магистрали произошло ДТП с участием КАМАЗа с краном-манипулятором и легковушки. Как сообщает ИА «Высота 102», из-за аварии образовался дорожный затор в полкилометра.





— По предварительным данным, столкнулись КАМАЗ с краном-манипулятором и ВАЗ-2113, — сообщили информагентству в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.









Со слов очевидцев авария произошла на улице Костюченко. Рядом также замечен прицеп со снятым колесом. Как уточнили в областном главке МВД, прицеп не имеет отношения к случившемуся ДТП — у водителя просто произошла поломка.





Согласно сервису «Яндекс.Карты», автомобильный затор растянулся на полкилометра.

Фото и скриншот: Павел Мирошкин ИА «Высота 102» / «Яндекс.Карты»