Общество 10.08.2022 16:06
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10.08.2022 16:06
Аномальная зона снова образовалась по улице Панкратовой, 60 в Дзержинском районе Волгограда. Как сообщили ИА «Высота 102» жильцы многоквартирного дома, из всех кранов, в том числе с технической водой, которой поливают растения у подъезда, сегодня льется кипяток.
– Возле нашего дома что-то копали, а потом пропала холодная вода. Вместо нее пошла теплая, потом она стала горячее, а сегодня вообще невозможно руки сполоснуть, обжигает прям. Холодной воды нет во всем доме примерно неделю, – рассказала одна из жительниц дома.
По словам волгоградки, похожая ситуация была в этом многоквартирном доме в марте текущего года, но тогда кипяток из всех кранов шел только в двухкомнатных квартирах. На этот раз кипяток льется и в однушках тоже.
В девятиэтажном одноподъездном доме по улице Панкратовой расположены двухкомнатные и однокомнатные квартиры. Обслуживает девятиэтажку УК «Ренессанс», где сообщили, что устранением проблемы занимаются сотрудники ООО «Концессии теплоснабжения».
- Заявка по ул. Панкратовой, 60 поступила в «Концессии теплоснабжения» сегодня, 10 августа. Бригада концессий оперативно выехала по указанному адресу для обследования, в ходе которого было выявлено технологическое нарушение на трубопроводе горячего водоснабжения, что стало причиной подтопления тепловой камеры. В связи с тем, что трубопровод ГВС пролегает в непосредственной близости от сети холодного водоснабжения, произошло нагревание воды в трубопроводе ХВС, - прокомментировали ситуацию в компании.
Планируется, что сегодня ремонтная бригада произведет откачку воды из тепловой камеры для дальнейшего проведения восстановительных работ.
Напомним, что в Волгограде стоит сильная жара. ГУ МЧС России по Волгоградской области сегодня предупредило жителей о повышении температуры до +40...+42 до конца суток и 11-13 августа.
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