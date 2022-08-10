







Аномальная зона снова образовалась по улице Панкратовой, 60 в Дзержинском районе Волгограда. Как сообщили ИА «Высота 102» жильцы многоквартирного дома, из всех кранов, в том числе с технической водой, которой поливают растения у подъезда, сегодня льется кипяток.

– Возле нашего дома что-то копали, а потом пропала холодная вода. Вместо нее пошла теплая, потом она стала горячее, а сегодня вообще невозможно руки сполоснуть, обжигает прям. Холодной воды нет во всем доме примерно неделю, – рассказала одна из жительниц дома.

В девятиэтажном одноподъездном доме по улице Панкратовой расположены двухкомнатные и однокомнатные квартиры. Обслуживает девятиэтажку УК «Ренессанс», где сообщили, что устранением проблемы занимаются сотрудники ООО «Концессии теплоснабжения».

- Заявка по ул. Панкратовой, 60 поступила в «Концессии теплоснабжения» сегодня, 10 августа. Бригада концессий оперативно выехала по указанному адресу для обследования, в ходе которого было выявлено технологическое нарушение на трубопроводе горячего водоснабжения, что стало причиной подтопления тепловой камеры. В связи с тем, что трубопровод ГВС пролегает в непосредственной близости от сети холодного водоснабжения, произошло нагревание воды в трубопроводе ХВС, - прокомментировали ситуацию в компании.

Планируется, что сегодня ремонтная бригада произведет откачку воды из тепловой камеры для дальнейшего проведения восстановительных работ.



