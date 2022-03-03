Общество

В Волгограде кипяток из всех кранов течет четвертую неделю в девятиэтажке

Общество 03.03.2022 12:05
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03.03.2022 12:05



Кипяток из всех кранов течет четвертую неделю в многоквартирном доме №60 по улице Панкратовой в Дзержинском районе Волгограда, сообщили ИА «Высота 102» жильцы.
— Такая проблема у нас почти месяц. Хорошо, что погода позволяет нам охлаждать воду на балконе. Мы набираем питьевую воду в емкости и ждем, когда она остынет. Так и живем. Лично я дозвониться в нашу управляющую компанию не смогла, у кого-то из соседей как-то получилось. Им сказали, что это из-за аварии, но никаких работ, попыток все наладить мы не видим, а кипяток так и течет, — рассказала информагентству Юлия, собственница одной из квартир этого аномального дома.
В девятиэтажном одноподъемном доме по улице Панкратовой расположены двухкомнатные и однокомнатные квартиры. Причем, как уточнили жильцы, кипяток из всех кранов течет только в двухкомнатных квартирах, что говорит о проблемах не во всем доме, а именно в конкретных стояках. 
Обслуживает девятиэтажку УК «Ренессанс». 
Дозвониться до управляющей компании оказалось делом сложным, почти невозможным. На протяжении двух часов журналист информагентства пытался связаться с различными службами УК «Ренессанс», которые предлагал голосовой помощник. Поговорить с реальным человеком удалось всего один раз, но после нашего вопроса связь резко оборвалась. Больше дозвониться до сотрудников УК «Ренессанс» по телефонам, которые указаны на сайте этой управляющей компании, не получилось. 

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