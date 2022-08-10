Как на сковородке: в Волгоградской области воздух раскалится до +42









Сильная жара до +40...+42 градусов ожидается в Волгоградской области в ближайшие часы. Как сообщили в ГУ МЧС России по региону, сегодня, 10 августа, в 12:00-14:00 и до конца дня, а также днем 11-13 августа столбик термометра преодолеет отметку в 40 градусов выше нуля.

Сотрудники МЧС призывают жителей региона относится внимательно к своему здоровью и соблюдать правила пожарной безопасности. В пиковую жару рекомендуют не выходить на улицу, пользоваться вентиляторами и кондиционерами, носить светлую одежду из натуральных тканей, не пренебрегать головным убором и солнцезащитными очками, воздержаться от употребления алкоголя и скоропортящихся продуктов.

Фото из архива ИА «Высота 102»