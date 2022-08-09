Волгоградский облсуд утром обыскали кинологи с собаками









Сегодня, 9 августа, сотрудники Волгоградского областного суда не смогли зайти на работу, так как здание проверяли сотрудники экстренных служб и кинологи с собаками.

- На электронную почту облсуда еще до начала рабочего дня поступило сообщение с угрозами. Прибыли полиция, скорая помощь, кинологи. Здание обследовали, сообщение не подтвердилось, - рассказали в облсуде.

Сотрудники ждали окончания проверки за пределами территории. В настоящее время Волгоградский облсуд работает в штатном режиме.



