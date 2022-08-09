Общество 09.08.2022 09:36
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09.08.2022 09:36
Опубликован обновленный перечень районов и городов Волгоградской области, где проходили ожесточенные бои в период Великой Отечественной войны, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на администрацию региона.
В приказе облкомтерполитики указывается, что на этих территориях могут находиться непогребенные останки погибших при защите Отечества в период Великой Отечественной войны 1941-1945 годов.
Всего на территории Волгоградской области 33 района и 6 городов. В период Великой Отечественной войны ожесточенные бои шли в областном центре и 10 районах - Городищенском, Иловлинском, Калачевском, Клетском, Котельниковском, Октябрьском, Светлоярском, Серафимовичском, Суровикинском и Чернышковском районах.
Напомним, в июле текущего года президент РФ Владимир Путин подписал указ о праздновании 80-летия разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве. Федеральный оргкомитет возглавит заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев.
Сталинградская битва началась 17 июля 1942 года и завершилась на берегах Волги 2 февраля 1943 года разгромом немецко-фашистских войск. Советские войска вырвали стратегическую инициативу в войне и перешли в общее наступление.
Фото: администрации Волгоградской области
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