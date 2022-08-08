ВТБ Лизинг профинансировал автокран Zoomlion для строительства торгового терминала LUGAPORT в морском порту Усть-Луга
Экономика 08.08.2022 12:13 Новости компаний
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08.08.2022 12:13 Новости компаний
ВТБ Лизинг передал строительной компании автокран Zoomlion ZTC800, который будет использоваться при сооружении универсального торгового терминала LUGAPORT в морском порту Усть-Луга Ленинградской области. Техника стоимостью 31,3 млн рублей приобретена на условиях финансового лизинга сроком на 5 лет. Поставщиком техники выступил «СпецПоставка», официальный импортер марки в России.
Автокран Zoomlion относится к новейшему поколению китайской техники, его отличает высокая производительность и отличные эксплуатационные показатели. Максимальная грузоподъемность ZOOMLION ZTC800V составляет 80 тонн, максимальная скорость передвижения – 85 км/ч при расходе топлива 45 литров на 100 километров. Высота подъема при полностью выдвинутой стреле – 47,7 метров, время подъема стрелы - 55 секунд.
Техника передана строительному подрядчику подразделением ВТБ Лизинг в Краснодаре. Компания работает в регионе с 2013 года и предлагает выгодные условия лизинга легковых и грузовых автомобилей, а также специализированной техники для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Адрес регионального подразделения компании: г. Краснодар, ул. Московская, д. 59/1. Тел./факс: (861) 216-69-98, (861) 216-69-97.
Справочно: LUGAPORT — масштабный инвестиционный проект по строительству универсального торгового терминала в морском порту Усть-Луга Ленинградской области. Проект предусматривает создание комплексов по переработке навалочных и генеральных грузов, а также зерновых и пищевых грузов общим объемом 24,26 млн т в год. На терминале будет обеспечена возможность приема до 1100 вагонов в сутки со станции примыкания Лужская Генеральная. На пяти причалах будет осуществляться обработка судов класса Panamax, New-Panamax, Baby-Capesize. Ввод терминала в эксплуатацию запланирован на декабрь 2024 года.
* - экономия на налогах доступна для компаний на общей системе налогообложения (ОСН).
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