Общество

В Ворошиловском районе на продажу выставили бывшее бомбоубежище

Общество 04.08.2022 19:09
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04.08.2022 19:09


На сайте Avito появилось объявление о продаже бывшего бомбоубежища в подвале жилого дома в Ворошиловском районе Волгограда. Как сообщает ИА «Высота 102», за 850 тысяч рублей предлагается помещение в доме №9 по улице Академической за гостиницей «Южная» площадью 75 квадратных метров.

Владелец помещения расхваливает достоинства бывшего бомбоубежища: толстые стены и потолок, отсутствие окон. Также имеются в наличии электричество, вода и отопление. 

Ранее, напомним, департамент муниципального имущества Волгограда выставил на торги ряд помещений, расположенных в подвалах и цокольных этажах жилых зданий. В мэрии объясняли, что данные площади не подходят под размещение бомбоубежищ по разным причинам. Так, действующим законодательством предусмотрены конкретные технические требования к организации и функционированию защитных сооружений (бомбоубежищ), поэтому не все подвальные, а тем более полуподвальные помещения и помещения в цокольных этажах могут быть приспособлены под эти цели. Кроме того, как правило, приватизации подлежат отдельные комнаты, не используемые муниципалитетом, а не подвалы целиком, комментировали в администрации Волгограда.

К слову, в некоторых регионах России активно предлагаются услуги по строительству бомбоубежищ и других защитных сооружений – жилых погребов, бункеров и так называемых ковчегов по самым разным ценам. В Санкт-Петербурге зарабатывают на экскурсиях в бомбоубежища, оставшиеся со всей атрибутикой еще с советских времен. Билет в прошлое стоит от 1,5 тысячи рублей. 


Скриншот сайта Avito

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