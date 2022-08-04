Фанаты спорта пробегут по ночной «Волгоград Арене» пять километров

В Волгограде любители бега и профессионалы готовятся к одному из самых необычных спортивных мероприятий года – ночному забегу на стадионе «Волгоград Арена». Как сообщает ИА «Высота 102», на старт участники забега выйдут вечером 13 августа.

– Это будет яркая и незабываемая беговая rave вечеринка в центре Волгограда на самом крутом спортивном сооружении, – анонсируют организаторы Night City Trail Volgograd Arena. – Сотни человек пробегут пять километров от парка ЦПКиО, далее по всем этажам стадиона с финальным почетным кругом по футбольному полю. И, подобно именитым игрокам, каждый побывает на большом экране!

Участников обещают кормить и поить до рассвета, а также нарядить в уникальные футболки.

Старт Night City Trail Volgograd Arena запланирован на 21.00 в Центральном парке культуры и отдыха от колеса обозрения, однако собираться участники начнут в 18.00.

Чтобы принять участие в забеге, волгоградцам необходимо купить слот. Стоимость участия до 11 августа составляет 1500 рублей, в день забега поднимется до 2000 рублей.