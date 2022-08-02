Общество 02.08.2022 16:11
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02.08.2022 16:11
Прокуратура помогла родителям 6-летнего ребенка-инвалида, страдающего сахарным диабетом, получить необходимые для лечения медицинские изделия.
Как сообщила старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, мальчик по состоянию здоровья нуждается в ежедневных инъекциях глюкозы 5 раз в сутки.
- При этом вопреки требованиям законодательства мальчик не обеспечивался достаточным количеством игл для шприц - ручек, - уточнила Черединина.
В адрес руководства лечебного учреждения, где наблюдается мальчик, внесено представление об устранении выявленных нарушений. После этого ребенка обеспечили расходными материалами в необходимом для лечения объеме.
По данным информагентства, расходные материалы ребенку не выдавали в детской поликлинике №16 в Волгограде, где он наблюдался.
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