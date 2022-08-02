







Прокуратура помогла родителям 6-летнего ребенка-инвалида, страдающего сахарным диабетом, получить необходимые для лечения медицинские изделия.

Как сообщила старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, мальчик по состоянию здоровья нуждается в ежедневных инъекциях глюкозы 5 раз в сутки.

- При этом вопреки требованиям законодательства мальчик не обеспечивался достаточным количеством игл для шприц - ручек, - уточнила Черединина.

В адрес руководства лечебного учреждения, где наблюдается мальчик, внесено представление об устранении выявленных нарушений. После этого ребенка обеспечили расходными материалами в необходимом для лечения объеме.

По данным информагентства, расходные материалы ребенку не выдавали в детской поликлинике №16 в Волгограде, где он наблюдался.



