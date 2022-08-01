Будет больше фото: в Волгограде обновят коллаж на месте блиндажа генерала Родимцева

Общество 01.08.2022 21:56
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01.08.2022 21:56
В Центральном парке культуры и отдыха в Волгограде в августе текущего года обновят мемориальную зону, где расположен блиндаж командующего 13-ой гвардейской дивизией дважды Героя Советского Союза Александра Родимцева.
- В рамках подготовки к празднованию 80-летия Победы в Сталинградской битве отреставрируем мемориальную зону, посвященную подвигу 13-ой стрелковой дивизии Александра Родимцева. Полностью обновим внешний облик многометровой георгиевской ленты и инсталляцию «Знамя», состоящую из фотографий фронтовиков. Также благоустроим прилегающую территорию, - сообщил ИА «Высота 102» директор парка Андрей Еркин.
По его словам, георгиевская лента и коллаж из фотографий не выдержали волгоградского солнца – краски поблекли, а конструкции местами деформировались.
- Жители города-героя могут направить фотографии из семейного архива, которые посвящены их родственникам - участникам Великой Отечественной войны. После проверки данных мы включим фотографии в обновленное панно, - рассказал Еркин.
Фото принимаются до 10 августа на почту - Centralpark2022@mail.ru.
При изготовлении нового коллажа будут использованы уже имеющиеся фотографии, а повторяющиеся кадры заменять на новые.
Кроме того, силами ООО «Парк» будет благоустроена прилегающая к мемориальной зоне территория, где уложат газон, брусчатку и оформят клумбы.
Напомним, мемориальная зона в Центральном парке культуры и отдыха была открыта 31 января 2018 года. На этой территории находится огромная георгиевская лента и панно, состоящее из более 500 фотографий фронтовиков, а также символический блиндаж. К 75-летию Сталинградской Победы здесь открыли памятный знак «Командный пункт 13-й стрелковой дивизии А.И. Родимцева».
Блиндаж, в котором с сентября по октябрь 1942 года располагался штаб командующего 13-ой гвардейской дивизии – генерала Александра Родимцева, вошел в список первоочередных работ в ходе обновления Центрального парка культуры и отдыха в Волгограде.
Во время Сталинградской битвы с сентября по октябрь 1942 года здесь, на берегу Волги в одном из подземных тоннелей так называемого Нобелевского городка, располагался блиндаж штаба командующего 13-й гвардейской дивизией генерала Александра Родимцева. После войны эти катакомбы были внесены в реестр исторических мест Сталинграда, в 1965 году на этом месте была установлена стела из гранитного камня. Долгое время содержанию исторического места не уделялось должного внимания. В 2018 году здесь открыли мемориальный комплекс, символизирующий силу духа, стойкость и отвагу советских воинов.
Фото: ЦПКиО
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