Под Волгоградом образовалась 8-километровая пробка из-за смертельного ДТП

Пробка протяженностью более 8,5 километров сковала сегодня, 1 августа, трассу «Сызрань-Саратов-Волгоград» на пути из Дубовского района в Волгоград. Как сообщает ИА «Высота 102», причиной затора стало массовое ДТП на 683-м километре федеральной трассы, в котором погибло трое человек. Движение в эти минуты затруднено.

Напомним, сегодня, 1 августа, в результате аварии погибли три человека и трое получили ранения. Как ранее стало известно информагентству, в аварии трагически погибла семейная пара, находившаяся в иномарке Ford. За жизнь их сына 2007 года рождения сейчас борются медики Дубовской ЦРБ. Также госпитализированы в больницу водитель BMW и его 16-летний сын. Еще один человек, находившийся в этой же иномарке, погиб.

Фото: сервис Яндекс.Пробки