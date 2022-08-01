Волгоградцу дали 5 лет за жульничество с чужим миллионом

Расследования 01.08.2022 12:08
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01.08.2022 12:08
Виновным в мошенничестве в особо крупном размере признан 35-летний житель Волгограда Дмитрий Попов, передает ИА «Высота 102».
- Городищенский районный суд признал подсудимого виновным по ч. 4 ст. 159 УК РФ. С учетом обстоятельств совершения преступления и мнения государственного обвинения суд приговорил фигуранта уголовного дела к 5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, - сообщила старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина.
В судебном заседании установлено, что в декабре 2018 года мужчина узнал, что у сына его знакомого возникли проблемы с законом. Попов предложил ему за 2,5 миллиона рублей решить вопрос о непривлечении сына к уголовной ответственности за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть человека. Мужчина согласился и передал часть денег в сумме 1,3 миллиона рублей, но через некоторое время понял, что его обманули. Он обратился за помощью к правоохранителям.
Подсудимый признал вину частично. После оглашения приговора его взяли под стражу в зале суда.
Решение может быть обжаловано в апелляционной инстанции.
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