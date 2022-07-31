Общество

В Волгограде простились с погибшем на Украине политтехнологом

Общество 31.07.2022 16:17
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31.07.2022 16:17


На Моторном кладбище в Дзержинском районе Волгограда сегодня, 31 июля, проводили в последний путь известного политтехнолога Александра Карпенко. Как сообщает ИА «Высота 102», 52-летний мужчина отправился на Украину добровольцем для участия в специальной военной операции. 

— Сегодня мы похоронили нашего коллегу, товарища, бывшего координатора Волгоградского отделения ЛДПР Александра Карпенко, — рассказал информагентству политик Алексей Логинов. — Александр Анатольевич почти с самого начала специальной военной операции отправился на Украину в качестве добровольца. Второго июля он погиб. 

По словам Логинова, Карпенко какое-то время работал в Волгоградском регионе, был помощником депутата, участвовал в избирательных компаниях, даже баллотировался на пост мэра города, когда эта должность была выборной.  

Известно, что погибший в ходе СВО доброволец награжден посмертно медалью «За отвагу». Карпенко окончил Харьковское гвардейское высшее военное танковое командное Ордена Красной Звезды училище имени Верховного Совета Украинской ССР. Затем получил еще два высших образования — экономическое и юридическое. Активно занимался политикой.

Волгоградское региональное отделение ЛДПР в лице его координатора Алексея Логинова выражает искренние соболезнования родным и близким Александра Карпенко. 

Фото и коллаж: Алексей Логинов / Алексей Костяков ИА «Высота 102» 

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