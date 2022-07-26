В Волгоградской области похоронят погибшего на Украине 54-летнего сержанта

Общество 26.07.2022 10:22
0
26.07.2022 10:22
Сегодня, 26 июля, в Урюпинске Волгоградской области простятся с 54-летним старшим сержантом из Волгоградской области Александром Овчинниковым, который погиб в ходе военной спецоперации на Украине. Об этом сообщили ИА «Высота 102» в администрации Урюпинска.
Александр Овчинников раньше работал учителем физкультуры в одной из школ Урюпинска. Затем переехал в Москву. Однако после начала спецоперации решил вернуться в армию.
У Александра осталась семья – жена и двое детей.
Прощание с Александром Овчинниковым состоится в 12 часов в сквере Павших борцов. Похоронят его на родине в хуторе Котовский.
В администрации Урюпинска выражают соболезнования родным и близким Александра Овчинникова. Скорбят по павшему воину и его земляки.
МЧС предупредило о разгуле стихии в Волгоградской области в ближайшие часы26.07.2022 11:59
Общество 26.07.2022 11:59
В Камышине чиновники раздавали земли многодетным без воды и канализации26.07.2022 11:10
Общество 26.07.2022 11:10
Министр транспорта Савельев удаленно открыл обновленную станцию в Волгограде26.07.2022 11:04
Общество 26.07.2022 11:04
Под Волгоградом скупой коммерсант чуть не оставил сотрудников без пенсии26.07.2022 09:55
Общество 26.07.2022 09:55
Таможенники изъяли более 90 кг насвая у пассажиров в аэропортах Волгограда и Астрахани26.07.2022 08:33
Общество 26.07.2022 08:33
Сгодятся гаражи и щели: волгоградцам дали советы по обустройству защитных укрытий26.07.2022 07:31
Общество 26.07.2022 07:31
Росстат сравнил пособия на детей в Волгоградской области и других регионах ЮФО26.07.2022 06:05
Общество 26.07.2022 06:05
В Волгограде суд прекратил дело в отношении депутата облдумы Осипова25.07.2022 21:10
Общество 25.07.2022 21:10
Коршун с перебитым крылом прибился к дому волгоградцев в поисках помощи25.07.2022 20:25
Общество 25.07.2022 20:25
«В конце июля должен был вернуться домой»: на Украине погиб подполковник из Волгограда Максим Потемин25.07.2022 19:22
Общество 25.07.2022 19:22
«Лето смертельных ошибок»: сводка самых резонансных ДТП в Волгоградской области с начала июля25.07.2022 18:10
Общество 25.07.2022 18:10
Волгоградцы увидели в небе над городом зловещую букву М25.07.2022 16:44
Общество 25.07.2022 16:44
В Волгограде скончалась создательница первого театра мод Людмила Михайловская25.07.2022 16:05
Общество 25.07.2022 16:05
На Центральном рынке Волгограда начали ремонт для чеченского бизнесмена25.07.2022 13:14
Общество 25.07.2022 13:14
В Волгограде вместо маршрутки №46С в Жилгородок пустят новые троллейбусы25.07.2022 11:49
Общество 25.07.2022 11:49