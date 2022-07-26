В Волгоградской области похоронят погибшего на Украине 54-летнего сержанта









Сегодня, 26 июля, в Урюпинске Волгоградской области простятся с 54-летним старшим сержантом из Волгоградской области Александром Овчинниковым, который погиб в ходе военной спецоперации на Украине. Об этом сообщили ИА «Высота 102» в администрации Урюпинска.





Александр Овчинников раньше работал учителем физкультуры в одной из школ Урюпинска. Затем переехал в Москву. Однако после начала спецоперации решил вернуться в армию.





У Александра осталась семья – жена и двое детей.





Прощание с Александром Овчинниковым состоится в 12 часов в сквере Павших борцов. Похоронят его на родине в хуторе Котовский.





В администрации Урюпинска выражают соболезнования родным и близким Александра Овчинникова. Скорбят по павшему воину и его земляки.