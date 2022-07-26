Общество

В Волгоградской области похоронят погибшего на Украине 54-летнего сержанта

Общество 26.07.2022 10:22
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26.07.2022 10:22



Сегодня, 26 июля, в Урюпинске Волгоградской области простятся с 54-летним старшим сержантом из Волгоградской области Александром Овчинниковым, который погиб в ходе военной спецоперации на Украине. Об этом сообщили ИА «Высота 102» в администрации Урюпинска. 

Александр Овчинников раньше работал учителем физкультуры в одной из школ Урюпинска. Затем переехал в Москву. Однако после начала спецоперации решил вернуться в армию. 

У Александра осталась семья – жена и двое детей. 

Прощание с Александром Овчинниковым состоится в 12 часов в сквере Павших борцов. Похоронят его на родине в хуторе Котовский. 

В администрации Урюпинска выражают соболезнования родным и близким Александра Овчинникова. Скорбят по павшему воину и его земляки. 

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