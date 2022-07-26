Семье погибшего на Украине майора Сергея Резниченко вручили орден Мужества. Как сообщает ИА «Высота 102», уроженец Николаевского района Волгоградской области в ходе боя после ранения комбата взял командование на себя.

— В боях под городом Энергодаром был ранен командир батальона, в котором служил Сергей. Он взял командование на себя и повел солдат вперед. В бою офицера настигла подлая пуля снайпера, ранение было смертельным. За проявленные мужество и героизм в ходе проведения специальной военной операции майор Сергей Резниченко представлен к награждению Орденом Мужества посмертно. Его батальон сегодня продолжает выполнять боевые задачи на Украине, — цитирует информагентство текст официального сообщения администрации Николаевского района.

Известно, что наш земляк погиб в ходе проведения специальной военной операции по защите мирного населения ДНР и ЛНР 13 марта. У офицера остались жена и 9-летний сын.

Сергей Резниченко родился в селе Политотдельском в многодетной семье. С юных лет мечтал о военной службе. После школы Сергей поступил в Рязанское военное автомобильное училище. Окончил его в 2012 году и по распределению вернулся в Волгоградскую область. Служил в Волгограде.

Спустя некоторое время офицер перевелся служить в Чеченскую республику в штурмовую мотострелковую бригаду. Буквально в течение трех последующих лет сначала получил звание капитана, а затем и майора. Резниченко назначили на должность начальника штаба батальона.

Фото и коллаж: администрация Николаевского района / Алексей Костяков ИА «Высота 102»

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