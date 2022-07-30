«Объезжайте через ГЭС»: под Волгоградом образовалась огромная пробка

Происшествия 30.07.2022 16:04
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30.07.2022 16:04
Огромная пробка от Третьего Решающего в сторону Волжского образовалась на трассе «Краснослободск-Средняя Ахтуба». Как рассказали ИА «Высота 102» очевидцы, машины стоят по 10-15 минут на одном месте, потом трогаются, проезжают несколько метров и снова останавливаются.
- Кто собрался ехать этой дорогой, не стоит этого делать, объезжайте через плотину, - советуют водители, застрявшие в пробке.
Водители пытаются понять, что произошло на дороге. Очевидцы сообщают о машинах скорой помощи, полиции и пожарных, которые промчались мимо.
Как оказалось, причиной затора стало ДТП. В настоящее время движение по трассе активизировалось. Подробности уточняются.
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