«Объезжайте через ГЭС»: под Волгоградом образовалась огромная пробка









Огромная пробка от Третьего Решающего в сторону Волжского образовалась на трассе «Краснослободск-Средняя Ахтуба». Как рассказали ИА «Высота 102» очевидцы, машины стоят по 10-15 минут на одном месте, потом трогаются, проезжают несколько метров и снова останавливаются.





- Кто собрался ехать этой дорогой, не стоит этого делать, объезжайте через плотину, - советуют водители, застрявшие в пробке.















Водители пытаются понять, что произошло на дороге. Очевидцы сообщают о машинах скорой помощи, полиции и пожарных, которые промчались мимо.







Как оказалось, причиной затора стало ДТП. В настоящее время движение по трассе активизировалось. Подробности уточняются.