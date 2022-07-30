







Четверо пассажиров автобуса №123 «Волжский-Волгоград» и водитель обратились за медпомощью после ДТП. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, авария произошла сегодня, 30 июля в половине одиннадцатого утра в районе Волжской ГЭС.















Водитель автобуса «ГАЗ» не выдержал дистанцию до впереди идущего автомобиля и столкнулся с «Опелем Вектра». К счастью, серьезных травм люди не получили.













Фото ГУ МВД по Волгоградской области