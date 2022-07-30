Происшествия

Пять человек пострадали в аварии с автобусом "Волжский-Волгоград"

Происшествия 30.07.2022 14:17
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30.07.2022 14:17



Четверо пассажиров автобуса  №123 «Волжский-Волгоград» и водитель обратились за медпомощью после ДТП. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, авария произошла сегодня, 30 июля  в половине одиннадцатого утра в районе Волжской ГЭС.



Водитель автобуса «ГАЗ» не выдержал дистанцию до впереди идущего автомобиля и столкнулся с «Опелем Вектра». К счастью, серьезных травм люди не получили.



 Фото ГУ МВД по Волгоградской области

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