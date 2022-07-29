Экономика

SberPay QR вошёл в пакетное предложение крупнейшего производителя кассовых решений АТОЛ

Экономика 29.07.2022 12:42 Новости компаний
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29.07.2022 12:42 Новости компаний


Сбер предоставил ИТ-компании АТОЛ, кассовое оборудование которой установлено в 40% торговых точек страны, сервис оплаты по QR-кодам — SberPay QR. Теперь торговые точки, использующие в своём бизнесе кассы АТОЛ, могут подключить на них приём оплаты с помощью SberPay QR.
Сервис SberPay QR позволяет оплачивать покупки телефоном, для проведения платежа нужно отсканировать QR-код на кассе и подтвердить его в мобильном приложении СберБанк Онлайн. Сервис работает даже на телефонах без поддержки NFC. Покупки легко можно оплатить и кредитной картой без введения пин-кода. При оплате SberPay QR бонусы от СберСпасибо начисляются так же, как при оплате картой.
Предложение Сбербанка включено в пакеты услуг, предоставляемых компанией АТОЛ для микро, малого и среднего бизнеса. АТОЛ не взимает комиссию за такие платежи сверх установленной банком. Подключение уже доступно предпринимателям, использующим смарт-терминалы SIGMA или программное обеспечение Frontol.
Дмитрий Малых, директор дивизиона «Эквайринг» Сбербанка:
«Технология SberPay QR сегодня органично заменила ʺутерянныеʺ сервисы ApplePay и GooglePay: доля оплат по этой технологии растёт очень динамично. Сервис востребован у покупателей и активно используется в торговых точках. Доступность сервиса оплаты SberPay QR на кассах АТОЛ отражает эту тенденцию, и позволит клиентам АТОЛ вернуть своим покупателям возможность платить с помощью телефона».

Владимир Канин, генеральный директор АТОЛ Pay:
«АТОЛ является крупнейшим в стране производителем кассовых решений. Наше плотное сотрудничество с крупнейшим банком страны непосредственно влияет на совершенствование платёжного инструментария в ретейле. Использование сервисов Сбера выгодно и клиентам, и бизнесу, и нам, как технологическим партнёрам. Упрощается взаимодействие с покупателем, появляется потенциал для привлечение новых пользователей, снижаются издержки, связанные с обработкой карточных платежей. Потребитель, лишившийся ApplePay и GooglePay, возвращает возможность бесконтактно оплачивать покупки, получая при этом все преимущества программы лояльности от СберСпасибо».

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