Центр Волгограда замер без движения: пробки на всех главных улицах





Центральный район Волгограда вечером 28 июля парализовали семибалльные пробки. Как сообщает ИА «Высота 102», причиной транспортных заторов на проспекте Ленина, улице Комсомольской, улице Мира и других стало ДТП при въезде из центра на Комсомольский мост.

– Весь центр города замер в мертвой пробке, – сообщают читатели информагентства. – Кое-как преодолев перекресток проспекта Ленина и улицы Комсомольской, мы добрались до причины пробки. На полосе в сторону Невской столкнулись три машины. Из-за них, похоже, все проблемы и есть.





По данным сервиса «Яндекс.Карты», еще одно ДТП произошло на пересечении улицы Бакинской и проспекта Ленина. В результате движение парализовано и там.

Наиболее сложная обстановка наблюдается сейчас на Комсомольской, где транспорт движется со скоростью не больше пяти километров час, а также на 7-й Гвардейской и Коммунистической. Парализовано движение на улице Мира в границах от планетария до Комсомольского моста.

Фото: читатели «Высота 102»