В Советском районе Волгограда накануне камеры уличного наблюдения зафиксировали столкновение мотоцикла и кроссовера Volvo. Как сообщает ИА «Высота 102» инцидент произошел на пересечении улиц Рабоче- Крестьянской и Базисной.
На кадрах видно, что водитель мотоцикла пытается проскочить на мигающий желтый сигнал светофора. Кроссовер в этот момент поворачивает налево. Пешеходам горит разрешающий сигнал.
Известно, что никто из участников инцидента в полицию и за медпомощью не обращался.
Видео: ГУ МВД России по Волгоградской области
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